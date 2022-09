Lula, Evo Morales y Maduro repudiaron intento de asesinato a Cristina Kirchner

"Toda mi solidaridad con mi compañera @CFKArgentina, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de todos los demócratas del mundo. Gracias a Dios salió ilesa", publicó el ex presidente de Brasil.



A su turno, el ex mandatario de Bolivia expresó en su cuenta de la red social Twitter: "Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #Argentina la derrotará".



En el mismo sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió su solidaridad ante el ataque a la ex titular del Senado.



"Enviamos nuestra solidaridad a la Vicepresidenta @CFKArgentina, ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la Paz del hermano pueblo argentino. ¡La Patria Grande está contigo compañera! #FuerzaArgentina #FuerzaCristina", resaltó Maduro en su cuenta de la misma red social.



