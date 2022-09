El Presidente cargó contra algunos medios tras conocerse su Declaración Jurada

Luego de la publicación de su patrimonio y los artículos periodísticos que mostraron el aumento en su declaración jurada, el presidente Alberto Fernández criticó a la prensa en una larga carta que publicó en las redes sociales."Es otra muestra de la decrepitud que exhibe altivo parte del periodismo argentino. Son exactamente los mismos bienes que hoy tengo. Nada se incrementó en mi patrimonio. Solo el efecto de los revalúos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Administración Federal de Impuestos han determinado que esos valores crezcan tanto como las autoridades han ordenado", justificó el Presidente.En su carta, Alberto Fernández indicó: "Nunca me canso de decir que soy, en esencia, un profesional de la clase media. He sido criado en una familia en la que el padre era un juez que al tiempo de ser cesanteado en agosto de 1976 por quienes asaltaron el poder de la república"."Vivía en una casa alquilada en Villa el Parque y poseía un automóvil Cadillac modelo 1949. En el barrio, no era 'el hijo de la familia acaudalada'. Era simplemente 'el hijo del juez' y ese era mi mayor orgullo", agregó el jefe de Estado que en un año pasó de tener 5,7 millones a 17,8 millones de pesos.