ATE y UPCN rechazaron oferta salarial de Provincia y habrá dos días de paro

ATE y UPCN, los sindicatos que nuclean a los estatales, rechazaron el aumento salarial ofrecido por el Ejecutivo Provincial en mesa paritaria y a Elonce ratificaron las jornadas de paro a las que habían convocado para este viernes y miércoles próximo.La oferta consistió en un 7 por ciento con los haberes de agosto y otro 13 con los de septiembre. El acumulado sería del 65,45 por ciento y habría un nuevo encuentro en octubre, conocióTras el cuarto intermedio dispuesto en las negociaciones, Domínguez analizó que, “sí es cierto que el gobierno pretende seguir dialogando con los sindicatos, llamará nuevamente a paritaria en los próximos días; y si no, ya anunciamos una medida para el miércoles”.“Si se quiere dialogo, hay que hacer un esfuerzo mayor. De lo contrario, quedará en la historia como el gobierno peronista que hizo caer la paritaria de los estatales”, apuntó la gremialista.En ese sentido, Domínguez refirió que desde UPCN reclaman “una discusión que no agote lo que pasó en agosto cuando no hubo acuerdo y el gobierno liquidó lo que quiso”. De hecho, al traer a colación que este jueves es el Día de la Cocinera, al que calificó como “uno de los sectores que menos gana en la Administración Pública”, la sindicalista comentó que “algunas cobran 15 y 30 mil pesos de bolsillo y viven de prestado tomando créditos”. “Esto no puede pasarle a los estatales porque es indigno”, sentenció y ejemplificó que “el 13% que se plantea para septiembre representa menos de seis mil pesos”.Por su parte, el secretario de ATE, Víctor Sartori, explicó que, desde el sindicato, reclaman “la actualización de asignaciones familiares y rever el instructivo de pases a planta permanente porque hay 500 suplentes en Salud que quedan sin estabilidad y contratados de obra que están ganando 37 mil pesos”.En esa línea, ratificó la medida de fuerza que el gremio tenía programada para este viernes y miércoles próximo, para cuando también estaba prevista una movilización.