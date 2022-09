El oficialismo y la oposición apoyaron a Esteban Bullrich tras su internación

Sociedad Exsenador Esteban Bullrich fue internado por una dificultad respiratoria

A través de las redes sociales, los principales referentes de Juntos por el Cambio le manifestaron este miércoles su apoyo al ex senador de esta fuerza Esteban Bullrich, quien padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se encuentra internado en el Hospital Austral por una dificultad respiratoria.De la misma manera lo hizo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, familiar del ex legislador nacional, quien comentó: “¡Fuerza, querido Esteban! Estamos a tu lado”, junto a un emoticón de un corazón.“Te mando muchas fuerzas, querido Esteban Bullrich, a vos y a tu familia. Estamos con ustedes”, aseguró el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, algo parecido a lo que publicó su compañero de banca Diego Santilli.No fueron los únicos legisladores del espacio que le transmitieron su apoyo al también ex ministro de Educación de la Nación: también lo hicieron María Eugenia Vidal, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, María Luján Rey, Soher El Sukaria y Alejandro Finocchiaro, Rogelio Frigerio y Maximiliano Ferraro, entre otros.También hubo mensajes de algunos funcionarios porteños, como el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el Ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Eduardo Macchiavelli, quienes también le desearon “mucha fuerza” a Bullrich y a su familia.“Quiero desearte fuerzas, querido amigo Esteban Bullrich. Sé del difícil momento que estás atravesando. Un afectuoso saludo para vos y tu familia”, sostuvo el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.Por el lado del oficialismo, uno de los principales dirigentes del Frente de Todos que se solidarizó con el ex senador fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien también en Twitter escribió: “Te acompaño a vos y a tu familia”.El referente del PRO fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a principio del 2021 y, desde ese entonces, comenzó una campaña para juntar fondos para la investigación científica sobre la enfermedad.Este miércoles ingresó al Hospital Austral y, según el último parte médico de la institución, presenta “un cuadro de dificultad respiratoria”, por lo que “en conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica”.“El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico”, precisó el centro de salud.Según pudo saber Infobae, las últimas actividades políticas del dirigente de Juntos por el Cambio fueron el domingo pasado, cuando habló con su equipo de comunicación para determinar los lineamientos para apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en el operativo policial que se armó en la casa de Cristina Kirchner, donde hubo incidentes a raíz de las manifestaciones en apoyo por el pedido de prisión a la Vicepresidenta en la causa de Vialidad.Al conocerse su situación de salud, el ex funcionario recibió el apoyo de los mencionados referentes de su espacio, pero también de figuras de la cultura como el dibujante Nik, que pidió una “cadena de oración por nuestro querido Esteban Bullrich”.