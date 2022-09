Bordet dispuso la compra de más lanchas para trasladar a alumnos a escuelas

Política inclusiva

Atento a las dificultades que le plantearon los docentes del departamento Islas para el traslado de los alumnos a los establecimientos educativos, el gobernador Gustavo Bordet dispuso la adquisición de nuevas lanchas.Así lo hizo saber este miércoles desde Villa Paranacito, al dialogar con la comunidad educativa de la zona. El mandatario estuvo en el sur entrerriano para entregar viviendas y ambulancias.“No he sido ajeno a los pedidos planteados por los docentes de departamento Islas, particularmente, por las dificultades que se presentan con el transporte en lancha para los chicos que van a los distintos establecimientos educativos. Hemos transferido dinero al municipio para que disponga arreglos para las lanchas de manera rápida, pero son lanchas antiguas. Me transmitían la necesidad de más lanchas, por lo cual hemos acordado con el ministro de Economía que desde la provincia se inicie el proceso de compra de tres nuevas lanchas para el departamento, además de agilizar con el Consejo General de Educación para que las partidas para las lanchas lleguen en tiempo y forma", detalló el mandatario al dialogar con referentes de Agmer.Dijo que "eso es una decisión tomada, e independientemente de esto, se están haciendo las gestiones en Nación para la compra de otras lanchas. Pero no las quiero anunciar hasta no tener las certezas porque no hacemos anuncios si no sabemos que lo cumpliremos", remarcó.Bordet entregó 12 viviendas en el marco del Programa Reconstruir, dos ambulancias para los Hospitales de Villa Paranacito e Ibicuy, y aportes para recuperar el ex club de Ibicuy e impulsar emprendimientos comunitarios y solidarios de la zona. Estuvo acompañado por el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García; los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Marcelo Richard. También lo acompañaron el legislador Daniel Olano, los intendentes Ibicuy, Gustavo Roldan, y de Ceibas, Sabrina Olano."Siempre me resulta muy grato venir a Villa Paranacito, una ciudad a la que quiero mucho", sostuvo tras recordar gestiones que hizo oportunamente como ministro de Salud al traer la primera lancha ambulancia y luego como gobernador recién asumido con una gran inundación en 2016 y la defensa que se acordó realizar con el intendente. "Hoy la defensa está con un 85 por ciento de avance, casi para terminarse, y con muchas obras complementarias. Cada vez que visitaba Villa Paranacito, recorría la obra y viendo los avances", acotó.Habló luego de la entrega de las ambulancias y la necesidad de estos equipos "por la lejanía que hay desde Ibicuy hasta la ruta 12. Hoy estamos cumpliendo, al igual que con el club que no es un tema menor para que Ibicuy cuente con un club".En relación a Ceibas comentó que próximamente estará por esa localidad porque hay una unidad educativa de nivel inicial lista para inaugurar, entre otras acciones. "Cuando uno viene a Villa Paranacito no viene solo a inaugurar viviendas y entregar ambulancias, sino que venimos también a trabajar para ponernos de acuerdo en nuevas cosas para el futuro. He sido intendente y sé lo que tienen que batallar y trabajar un intendente por su pueblo, así que Gabriel contá en todo lo que sea necesario en nuestra gestión y estaremos apoyando a este hermoso lugar", concluyó.Luego, las autoridades recorrieron la Escuela Nº 2 Islas del Ibicuy, donde se cursa la especialidad en educación física y economía. En el mismo edificio funcionan la Escuela N°1 Primaria, la Unidad Educativa de Nivel Inicial (Ueni) N°11 y la Escuela nocturna José María Drago.También recorrieron la defensa contra inundaciones; la obra de las 50 viviendas que se construyen con fondos nacionales por emergencia hídrica, en el marco del Programa Casa Propia y la obra de terminación de construcción del edificio de la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 11 Sonrisas de Sol.A su turno, Gabriel García, intendente de Villa Paranacito, expresó el valor que tiene para la población el acompañamiento del gobierno provincial. “Hoy no es un día ni una inauguración más, es un acto cargado de emociones. Agradecemos el aporte de una ambulancia más para nuestro hospital; tener un parque de ambulancias nuevo es muy importante para nosotros, ya que derivamos a centros de mayor complejidad. Así que gracias a la ministra (Sonia Velázquez) y al señor gobernador por este aporte tan importante”, señaló.Acto seguido, en referencia a las unidades habitacionales adjudicadas, expresó: “Hoy se exterioriza todo el esfuerzo, el trabajo, la gestión, en la entrega de viviendas para estos vecinos. Muchos de ustedes me han dejado compartir parte de sus vidas y les puedo asegurar que sufrimos a la par. Hoy compartimos de corazón esta alegría”.Precisó que “en estos seis años y medio de gestión, estas 12 viviendas son el primer paso. Están avanzadas las obras de otras 25 viviendas, que entregaremos en los próximos meses y muchas familias, como ustedes hoy, estarán cumpliendo el sueño de la casa propia”.Puntualizó que “tenemos en construcción 50 viviendas sociales, con un avance del 60 por ciento, que vamos a entregar en el primer semestre del próximo año. Agradezco a todo el equipo de gestión que me acompañó desde 2015, con el que atravesamos inundaciones y la pandemia, y nunca bajaron los brazos e hicieron mucha gestión para que esto se concrete”.Destacó que “desde este lugar podemos ver la defensa urbana, que es una obra inclusiva, porque nos abarca a todos. Muchas veces gestionamos viviendas que no podíamos tener, porque los terrenos eran inundables. Hoy, podemos gestionarlas porque recuperamos un montón de terrenos y muchos vecinos han podido tramitar el crédito Procrear y están construyendo su casa”.Resaltó que “la defensa urbana, significa para nosotros, la aplicación de políticas inclusivas. Gracias por su compromiso, porque cada vez que vino aquí anunció una obra, que se trasformó en un proyecto y luego en la concreción, con todos los beneficios. Gracias por incluirnos, tenernos en cuenta y desarrollarnos como sociedad. Y gracias a todo su equipo, que día a día nos acompaña”.El mandatario entregó siete millones de pesos al municipio de Ibicuy que se destinarán a la recuperación ex club Ibicuy, y en el marco del Programa Mejor hacer, se otorgaron aportes a diversos actores territoriales que generar o sostiene proyectos comunitarios y de contenido solidario. En esta oportunidad, recibió 79.000 pesos el proyecto “Dime adónde vivís y cuidaremos tu salud”, 79.700 pesos Sabores Intensos, y 75000 el proyecto “Disciplina” – escuelas deportivas barriales y comunitarias”.En el marco del programa nacional Reconstruir, se entregaron 12 viviendas con infraestructura en Villa Paranacito. Con una inversión aproximada de 15.501.162,18 pesos, a la fecha resta la ejecución de una obra de infraestructura de electrificación para dotar a las viviendas del servicio.El programa nacional Reconstruir tiene como objetivo la reactivación y finalización de aquellas obras de vivienda que habiendo sido proyectadas, iniciadas o aprobadas desde 2016 al 2019 fueron paralizadas en su ejecución.Las unidades se desarrollan en 55 m², contando con dos dormitorios, baño, y un ambiente amplio de cocina-comedor-estar integrado. El lavadero se ubica en el exterior, bajo un ambiente semicubierto.Son dos unidades de traslado cero kilómetro que recibieron los nosocomios Behring, de Ibicuy y el hospital Paranacito, de Villa Parancito.Se trata de unidades tipo furgón integral marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 311CDI Street V1, equipadas con camilla de aluminio, silla de ruedas, tabla de inmovilización y traslado, collar cervical, tensiómetro, estetoscopio, tubo de oxígeno y panel de gases, entre otros elementos. El costo unitario es de 5.740.000 pesos.