Gainza pondrá en marcha 20 talleres de apoyo escolar en la capital entrerriana

Con el objetivo puesto en reparar el daño que la pandemia les hizo a los alumnos de primaria, pero especialmente al aprendizaje de los más vulnerables, el referente de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, llevará un equipo de más de 120 voluntarios a distintas zonas de la ciudad para reforzar los contenidos educativos y ayudar a los chicos a que permanezcan en las aulas y que no aumente la deserción escolar.



En este contexto y a fin de trabajar juntos en propuestas que recuperen la calidad educativa, Gainza mantuvo un encuentro con la Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien mostró su apoyo a la iniciativa y manifestó su disposición para colaborar y compartir sus experiencias con el equipo del ex concejal de Paraná.



Los talleres que llegarán a los niños y jóvenes paranaenses fueron diagramados en conjunto con la Fundación “Potenciar Argentina” (https://potenciarargentina.org.ar), liderada por un equipo de especialistas en educación con amplia trayectoria.



Gainza dirigirá al equipo de más de 120 voluntarios que, a partir del 16 de septiembre, desarrollarán 20 talleres de apoyo escolar en distintos puntos de la capital entrerriana, entre ellos: Barrio Mosconi, Malvinas Argentinas, CGT, El Pozo y 4 de Junio. La implementación será gradual (no en simultáneo) y el cronograma de actividades se hará público cerca de la fecha, en las redes sociales de “Amor x Paraná”.



“Quiero agradecer a los voluntarios que decidieron donar dos horas semanales de su tiempo para colaborar y trabajar juntos en mejorar la calidad educativa de los más chicos; somos muchos los que estamos convencidos que la educación es el único camino para salir de la crisis de valores que estamos viviendo” aseguró el Ex Concejal. El encuentro con Soledad Acuña

El vienes se produjo el encuentro de Gainza con la Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. En esa ocasión, el dirigente local le comentó a Acuña que el apoyo escolar -que ya se viene ejecutando pero que se verá reforzado y reorganizado a través de un Programa específico de acción-, se acompaña con una vianda de alto contenido nutricional -diseñada por profesionales de la nutrición- para que los chicos, además del acompañamiento educativo, tengan asistencia alimentaria.



“Nos reunimos porque Soledad y el Gobierno de la Ciudad tienen muchas herramientas para que mejoremos nuestras iniciativas locales. Su ayuda nos va a permitir aumentar el impacto positivo de los programas de apoyo escolar que estamos desarrollando. Además, con Soledad, compartimos la plena convicción de que el mérito y el esfuerzo son una herramienta indispensable para el desarrollo personal y social”, enfatizó Gainza.