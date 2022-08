Iosper incrementará los valores de las prestaciones por discapacidad

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) aumentará en septiembre y octubre un 39,2 por ciento acumulado en las prestaciones para personas con discapacidad. “Hay una decisión política de actualizar el pago de prestaciones en función de los recursos que maneja la Obra Social”, afirmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.El gerente de Administración, Arnoldo Schmidt, explicó que desde septiembre “se incrementarán un 20 por ciento el pago de prestaciones para personas con discapacidad y en octubre, se aplicará otro aumento del 16 por ciento, lo que supone un total acumulado del 39,2 por ciento”, y precisó que “hay una decisión política del Directorio Obrero de otorgar los aumentos, más allá de que somos una obra social provincial que sólo maneja recursos provinciales”.Cañete afirmó además que desde la prestadora de salud intentan “ser justos y equitativos distribuyendo los recursos entre todos los prestadores, por lo que se fijan aranceles en función de los fondos no solo para las prestaciones comunes sino, también, para personas con discapacidad, atentos al equilibrio financiero de la obra social”.En ese sentido, el director obrero aclaró que “siempre hay casos particulares que no comprenden a las generales de la Ley y se resuelven de la misma manera, es decir, con una particularidad atendiendo y focalizando el trámite”.El director de Programas Específicos de Iosper, Leonardo Siviglia, explicó que “el Departamento Social e Interdisciplinario audita las solicitudes de cobertura por prestaciones de apoyo (kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía (solicitudes de cobertura por acompañamiento terapéutico, maestra de apoyo, transporte escolar y rehabilitación, centros y hospitales de días, centro educativos terapéuticos, y centro de rehabilitación por consumo problemático”. Asimismo, contó que el área de auditoría “centralizada se encarga de las auditorías por internación geriátrica y por cuidador domiciliario”.En ese marco, aseguró que “tanto el departamento social e interdisciplinario como la auditoría centralizada desarrollan tanto las auditorías previas (autorización o rechazo de la solicitud de cobertura) como la auditoría posterior (autorización de liquidación o rechazo de liquidación por mes)”.Actualmente, “no hay solicitudes de prestaciones iniciadas, por lo que no obra ningún trámite para ser resuelto tanto en el Departamento interdisciplinario como en el Área de Auditoría descentralizada”.