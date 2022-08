Jubilados nucleados en ATE Entre Ríos reclamarán por “jubilaciones dignas”

El Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE convocó a un acampe en el Congreso de la Nación a realizarse a partir del 20 de septiembre, Día del Jubilado, para reclamar por jubilaciones dignas. En Paraná, también habrá actividades en el marco de la jornada de protesta.La presidenta del Centro de Jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Paraná, Juana Ávalos, explicó aque “en Entre Ríos, el aumento del cuatro por ciento que nos otorgará el gobierno provincial es una miseria que no alcanza; suspendieron la reunión paritaria del viernes pasado y esperaremos a lo que pasa mañana”. “Ojalá que se una oferta buena”, esperanzó y apuntó a “los sueldos de miseria de jubilados y trabajadores provinciales”.Ávalos informó que los jubilados nucleados en ATE Entre Ríos se plegarán a la jornada de protesta convocada a nivel nacional “a través de actividades y talleres y una movilización a la sede local de PAMI”.En ese marco, Luciano González Etkin y Olga Guzmán, estuvieron este miércoles en la sede de ATE Entre Ríos, en Paraná, “para conocer las problemáticas de jubilados nacionales y provinciales atento al grado inflacionario y el deterioro que sufren las jubilaciones y pensiones después de cuatro años del neoliberalismo furioso que tuvimos con Macri a la cabeza, la pandemia y cómo seguimos hoy porque, en septiembre, la mínima irá a 43 mil pesos y habrá un bono que durará tres meses de siete mil pesos”. “Es avance muy pequeño atento a que la canasta del adulto mayor está en 107 mil pesos, es decir, que están muy por debajo de la línea de pobreza en casi todo el país”, fudamentó el abogado.Por su parte, la referente de los pasivos a nivel nacional en ATE, informó que “para el 20 de septiembre, en el día de jubilado, dado que no tenemos nada para festejar, programamos una jornada de lucha e instalaremos una carpa frente al Congreso y el 21 habrá una gran marcha”.“Tratamos que CTA nacional y las provinciales nos acompañen, al igual que los consejos directivos a través de sus conducciones, porque los jubilados solos no podemos, porque tenemos muchos problemas de salud y no podemos movilizarnos”, fundamentó Guzmán.“Los jubilados necesitamos demostrarle al gobierno que si bien, los aumentos son un avance, no alcanzan y además, hay compañeros que en Buenos Aires viven en pensiones por 20 mil pesos, a lo que se suma lo que se gasta en medicamentos, no les alcanza para comer y tienen que salir a trabajar siendo que tienen muchos problemas de salud”, explicó la referente.