Halle: “Queremos que los trabajadores no pierdan con la inflación”

La Municipalidad de Paraná propuso a los gremios adelantar a septiembre el incremento salarial del 11% que estaba previsto para octubre.El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, explicó aque el diálogo continúa abierto con los sindicatos y a reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el día jueves y “ahí se sabrán las respuestas de los gremios”.“La idea es que los trabajadores no pierdan con la inflación”, sumó.Al consultarle sobre la posibilidad de que los gremios no acepten la propuesta salarial, expresó que “el objetivo es seguir dialogando” y arribar a algún acuerdo.Por otro lado, el secretario de Gobierno destacó que “el Municipio tiene alrededor de 5.000 trabajadores y contamos con un municipio saludable gracias al crecimiento de la actividad privada, y quienes optaron por el retiro voluntario”, dijo al destacar que la planta de trabajadores se redujo por muchos factores como “jubilaciones, por una política no tomar nuevos empleados, sino que potenciar las arcas municipales”.En este sentido, destacó que “cuando recibimos el municipio había alrededor de 7.000 trabajadores en distintas condiciones como contratos de obra, servicios y planta municipal”