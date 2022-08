Docentes universitarios harán un nuevo paro de 48 horas esta semana

La CONADU Histórica, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios y la CTA Autónoma llamaron a un nuevo paro de 48 horas para el 1 y 2 de septiembre. De esta manera, la gran mayoría de las universidades de todo el país, entre ellas la UNER, no dictarán clases para rechazar “el ajuste y la falta de una propuesta salarial a los docentes”.



Desde los gremios se informó que la medida de fuerza es porque en "la única reunión que el gobierno nacional convocó para discutir la revisión de la paritaria salarial, llevó una única oferta que no pudo ser discutida con las bases ya que el resto de las representaciones sindicales firmaron el acta ese mismo día. Es decir, no hubo posibilidad de negociación", justificaron en sus redes sociales. Y añadieron que "ese acuerdo sigue dejando nuestros salarios por debajo de la inflación y sin posibilidad de una real recomposición de nuestros ingresos".



En esa misma línea, aseguraron que "CONADU Histórica rechazó el acuerdo, al igual que 13 asociaciones de base que vienen realizando acciones de protesta. Es decir que la mayoría de la docencia universitaria y preuniversitaria lo rechazó".



"Luego de un exitoso paro de 48 horas que se cumplió este miércoles 24 y jueves 25 de agosto, el Plenario de Secretarías generales de CONADU Histórica definió continuar con el plan de acción gremial en defensa del salario con un nuevo paro para los días 1 y 2 de septiembre", según el comunicado publicado en el sitio web de la Federación.



Y continuó: "Las secretarías generales informaron sobre el creciente malestar en la docencia de las Universidades Nacionales ante el acuerdo salarial firmado entre el Ministerio de Educación y las restantes federaciones. Asimismo, el Plenario valoró positivamente el avance en la coordinación con las asociaciones de base nucleadas en CONADU que también rechazaron la firma del acta. Varias de estas asociaciones adhirieron al paro este jueves 25, mientras que otras realizaron actividades de visibilización durante la jornada de lucha".



"Por otra parte, se expresó el rotundo rechazo al recorte de $70 mil millones en el presupuesto de Educación resuelto por el gobierno nacional y que afecta el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (15 mil millones), Plan Conectar Igualdad (50 mil millones) y en Infraestructura y Equipamiento (5 mil millones). Finalmente, el Plenario saludó los actos conmemorativos que se realizaron al cumplirse 50 años de la Masacre de Trelew, en los que CONADU Histórica y sus asociaciones de base participaron activamente", concluyó.