Consejo Nacional del PJ se reunirá en Santiago del Estero para apoyar a Cristina

El Consejo del Partido Justicialista (PJ) anunció este martes que se reunirá en Santiago del Estero el próximo 9 de septiembre y remarcaron que "todo el Peronismo" se encuentra "en estado de movilización y alerta permanente", a raíz de la represión de la Policía de la Ciudad contra los manifestantes que le demostraban apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el pedido de condena por la causa Vialidad.



El cuadro se reunió en esta jornada en la sede de calle Matheu 130, a donde acudieron el presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Juan Manzur, Agustín Rossi, Eduardo Wado de Pedro, Victoria Tolosa Paz, José Luis Gioja, Lucía Corpacci, Verónica Magario, Eduardo Valdés, Germán Martínez, Hugo Yasky, Sergio Berni y Pablo Moyano.



En tanto que el gobernador Axel Kicillof sigue la cumbre de forma virtual, informaron fuentes partidarias.



Tras esta cumbre, el PJ emitió un comunicado titulado "El regreso de prácticas desterradas" y en el que apuntaron a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, al resto de los integrantes de Juntos por el Cambio y denunciaron que la vicepresidenta es víctima de una "persecución política, judicial y mediática".



"Frente a los acontecimientos que son de público conocimiento, el Consejo Nacional del Partido Justicialista y los partidos políticos que conforman el Frente de Todos expresamos nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por el hostigamiento y la persecución política, judicial y mediática contra su persona y su familia. El proceso judicial en el que es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita se encuentra viciado, con ausencia de pruebas, parcialidad por parte del tribunal y vulneración del principio de inocencia", comenzaron en el texto.



Respecto a la situación del sábado en Juncal y Uruguay, expresaron su repudio a "las provocaciones ejercidas por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la colocación de vallas, la represión con gases y camiones hidrantes y la violencia física para con ciudadanos y ciudadanas que libremente desean manifestarse en el espacio público".



"Condenamos la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Máximo Kirchner, cuando intentaba acercarse al domicilio de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, hecho que evidencia la ausencia de principios y valores democráticos en la conducción de la policía. Rechazamos la detención de personas por manifestar una idea política, como sucedió la semana pasada con militantes y dirigentes que habían concurrido a expresar su apoyo a la vicepresidenta". Condenaron las prácticas de las fuerzas de la Ciudad Sobre este punto, señalaron que las prácticas "expresadas a viva voz por integrantes de las fuerzas de seguridad" retrotraen "a los años más oscuros del pasado reciente" y "no existe circunstancia que justifique la partidización de las fuerzas de seguridad en su accionar".



"Resulta inadmisible la actitud de dirigentes de algunos partidos de la oposición que han pedido el juicio político contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, por haber manifestado su condena a la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner", sostuvieron.



El partido exigió "el cese de la filmación de manifestantes y domicilios de dirigentes políticos ya que no existe razonabilidad ni hay conflicto que lo justifique y solo puede constituir un acto de amedrentamiento".



Ante este, solicitó: "Demandamos asimismo que las imágenes ya filmadas se entreguen a la Justicia en las causas en curso, y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destruya inmediatamente su copia". Convocaron a toda la militancia "Este escándalo político, mediático y judicial no es otra cosa que el lawfare que azota a todas las fuerzas progresistas de Latinoamérica. Es lo que sucedió en Brasil con el impeachment a Dilma y la detención de Lula; el golpe y persecución a Evo en Bolivia; la proscripción a Rafael Correa en Ecuador. Podríamos continuar citando ejemplos en esta trágica lista. Repudiamos este accionar y nos solidarizamos con nuestros pueblos hermanos. Ante semejante persecución, ponemos en valor la unidad y solidaridad de nuestros pueblos. Del mismo modo, también condenamos la persecución judicial a los dirigentes y militantes de los movimientos sociales y las organizaciones sindicales".



A modo de cierre, convocaron "a toda la militancia a participar del encuentro de Consejo del Partido Justicialista Nacional y de los partidos políticos que integran el Frente de Todos, a realizarse en la ciudad de Santiago del Estero el próximo 9 de septiembre".



"Porque todo el peronismo se encuentra en alerta y movilización realizaremos encada provincia de nuestro país encuentros del Consejo del Partido Justicialista y partidos políticos que integran el Frente de Todos", concluyó el PJ.