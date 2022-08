ATE anunció un paro total de actividades: será este viernes

Política UPCN convocó a dos jornadas de paro si no hay oferta salarial en paritaria

Se resolvió en base a los mandatos de las asambleas que el sindicato realiza en las diferentes áreas del Estado provincial. Además, se votó un paro con movilización provincial para el próximo miércoles en caso de que no haya avances en las negociaciones salariales, que se retomarán este jueves. “Hay bronca porque a nosotros no nos convocaron”, dijo el secretario general de ATE, Oscar Muntes.“En el caso de que se presente la misma propuesta que a los docentes, o una oferta que no satisfaga, vamos al paro el día viernes”, anunció el titular de ATE Entre Ríos. La decisión se tomó durante las asambleas de dos horas por turno que el sindicato lleva adelante desde este lunes.“Hay bronca porque a nosotros no nos convocaron, por lo tanto ni siquiera tenemos la propuesta”, explicó Muntes. “Los compañeros docentes la tuvieron, la debatieron y la rechazaron. Nosotros ni la tenemos. Por lo tanto, si es la misma propuesta o alguna similar que no satisface, vamos al paro”, ratificó.“La bronca es por habernos suspendido la reunión de la semana pasada y por no haber presentado la propuesta”, agregó el secretario general de ATE.Las negociaciones salariales entre el Gobierno y los sindicatos estatales debían continuar el viernes 26 de agosto, pero las autoridades provinciales las postergaron hasta el jueves 1° de septiembre. Eso motivó el inicio de un plan de lucha por parte de ATE.Muntes informó que en caso de que este jueves “haya una propuesta superior, se evaluará y se suspenderá el paro”. Pero remarcó: “Si es la misma oferta (que se presentó a los docentes) o una similar, vamos al paro por 24 horas”. (APF)