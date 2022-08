Incendio en Islas: “Acá hay un solo comando de trabajo. Somos el Delta”

Pedimos a la provincia de Entre Ríos que arbitre los medios para prevenir nuevos focos ígneos intencionales.



En el día de hoy, el SNMF detectó un nuevo foco ígneo intencional en Entre Ríos. Luego de 3 horas de trabajo, con 13 brigadistas logramos controlarlo. — Juan Cabandié (@juancabandie) August 28, 2022

la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García

El ministro de Ambiente debería hablar menos y trabajar más. Además de no conocer en absoluto la realidad del Delta, se ha dedicado todo este tiempo a evadir responsabilidades y distribuir culpas que no contribuyen a encontrar soluciones. — Gustavo Bordet (@bordet) August 29, 2022

En el marco de los focos de incendios registrado este domingo en islas entrerrianas, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, hizo público un reclamo en el que solicita que " Entre Ríos arbitre los medios para prevenir nuevos focos ígneos intencionales”, publicó en sus redes sociales. Tras estas declaraciones de Cabandié, el Gobernador Bordet salió al cruce y fustigó al funcionario nacional por sus dichos. “Con la coordinación de las provincias y la Nación, bomberos, policías, rescatistas y fuerzas armadas trabajan a contrarreloj para prevenir y sofocar los incendios en condiciones muy complejas. Sería muy importante contar con un ministro que esté a la altura de las circunstancias”, remarcó Bordet.de: “Se ha puesto todo lo humanamente posible para combatir el fuego. Es verdad que seguimos teniendo episodios de nuevos focos. Cerramos uno y aparece otro. Tenemos mucho territorio de islas con actividad ganadera, llama la atención que en zona del Paraná Medio, en territorios de ‘más al norte’, donde hay islas, donde también hay ganadería, en iguales condiciones productivas, no estamos teniendo este problema que estamos padeciendo en el Delta medio inferior. Es llamativo, lo digo para analizar. Me parece que en este momento hay que trabajar; l”.Estamos trabajando con ganaderos, con guías de pesca, pescaderos, que nos llaman y nos alertan”, puso relevancia la funcionaria provincial.Es un gasto en dinero muy alto; es grande la cantidad de helicópteros, de aviones, de brigadistas que están trabajando en conjunto, bajo un solo comando, bajo una sola idea que es trabajar y combatir”.Relató que C, estos posteos, que desalientan cualquier trabajo que venimos haciendo”.Asimismo, para graficar, apuntó que uno de los focos más grandes de combate del fuego “tenía 80 mil hectáreas, frente a la localidad de San Pedro”.Y sobre el, García dijo que “en la zona frente a Rosario que teníamos tres grandes foso, están dos extintos y uno controlado es decir que a este se lo logró perimetrar con cortafuego. Los brigadistas le ponen nombre, este es ‘La Chata’ y es uno que venimos combatiendo desde hace mucho”. Y más al sur, entre islas de provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, “teníamos 11 focos. Se estaba trabajando en todos. Después de la poquita lluvia que cayó estaban controlados, volvieron a surgir dos nuevos focos frente a Ramallo”.”, afirmó.García, por otro lado, indicó: “. Es innegable, no podemos controlar la dirección del viento, el humo lamentablemente fue para Rosario y sino, en viento norte, el humo fue para Buenos Aires”.Y para finalizar manifestó: “Estoy trabajando. Ojalá podamos saber qué motiva a que una práctica que toda la vida se hizo, en este escenario climático es desaconsejada, estamos con una bajante extraordinaria y una sequía extrema, pero aun así, a nadie le conviene que se le queme el campo tres años seguidos: se queman alambrados, infraestructura, eso es carísimo”.