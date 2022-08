Alcohol cero al volante: industria de vino dice que proyecto de ley la perjudica

La iniciativa exigirá alcohol cero a todos los conductores, ya que elimina el tope de 0,5 gramos en sangre que rige en la actualidad.



"La problemática de la siniestralidad vial debe abordarse de manera integral, por eso reclamamos un profundo cambio por consenso basado en el control, la educación y la prevención", indicaron los empresarios en una conferencia de prensa que se realizó hoy en Mendoza, tras reunirse con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en busca de apoyo político.



La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), productores y la cámara empresarial del sector turístico y gastronómico expresaron su postura frente al tratamiento del proyecto que buscan aprobar una Ley de alcoholemia cero al volante en todo el país.



También se prevé un encuentro con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para manifestar la preocupación de todo el sector.



Los empresarios señalaron que la "Tolerancia 0 no sólo es ilegal y técnicamente impracticable, sino que además no es la solución frente al problema creciente de los accidentes de tránsito en la Argentina. Insistir en medidas aisladas tiene un fuerte impacto sobre los hábitos culturales de los argentinos, su salud, y atenta no solo contra la industria vitivinícola sino también contra el sector gastronómico y el enoturismo de una actividad productiva hoy presente en 18 provincias argentinas".



"Consideramos inconsistente cualquier tipo de resolución que no aborde la problemática de la siniestralidad vial de manera integral", afirmó José Zuccardi, presidente de COVIAR, y agregó: "Queremos aportar una visión que también nos dé la oportunidad de crear conciencia y habilitar nuevos enfoques fuera del reclamo estrictamente sectorial, que vayan más allá del límite de tolerancia cero y aborden integralmente dicha problemática haciendo foco en la prevención".



Por su parte, Beatriz Barbera, presidenta de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza (AEHGA), reafirmó la preocupación del sector y agregó: "Estamos dispuestos a trabajar junto al sector púbico y privado, como lo venimos haciendo, para acordar acciones conjuntas que brinden una alternativa complementaria a esta problemática, que no sea tan determinante y en detrimento del sector gastronómico como lo sería la Tolerancia 0, tal como está planteada".



Para COVIAR, la compleja relación entre el consumo de alcohol y la siniestralidad vial debe ser abordada desde una perspectiva que considere todos los factores que forman parte de dicha problemática.



Es por esto que, desde el sector, sostienen la necesidad de una política pública integral y por consenso que esté acompañada de acciones como controles policiales viales eficientes y constantes; involucramiento del Estado en la formación de los conductores; campañas integrales y constantes de prevención y concientización; generación de leyes que apunten a la prevención; y acciones especialmente dirigidas a los jóvenes, que son quienes están involucrados en el mayor porcentaje de accidentes de tránsito.



Según el estudio sobre "Expectativas del consumidor" (datos a julio de 2022) realizado por la consultora Trendsity, en el que se incorporó un módulo de preguntas sobre seguridad vial y consumo excesivo de alcohol sobre una base de casi mil encuestados representativos de todo el país, los consumidores reconocen que para prevenir accidentes viales no hay una solución única.



Así, según los resultados de opinión pública, se revela la necesidad de medidas integradas de corto, mediano y largo plazo, entre las que se incluyen campañas de educación, concientización y formación; controles de tránsito y mantenimiento de la infraestructura y la seguridad vial.

En cuanto a la valoración sobre los controles policiales relacionados con la prevención de incidentes viales, ocho de cada diez encuestados los valora, y se verifica mayor aprobación y sensibilidad entre las madres y quienes tienen hijos.



La afirmación "Los controles policiales deberían ser más efectivos de lo que actualmente son" tiene 83% de aprobación, porcentaje que sube a 86% entre mujeres y personas con hijos y alcanza 87% en el Gran Buenos Aires. Junto a esto, la sentencia "Debería haber mayor cantidad de controles policiales en la calle, de noche, en zonas de alta concentración de jóvenes" tiene 82% de aprobación, valoración que llega al 86% entre quienes tienen hijos y alcanza 94% de aprobación entre conductores de camionetas y utilitarios.



Según la Organización Mundial de la Salud, sólo el 23,8% de los siniestros viales en los países de la región son provocados por presencia de alcohol en conductores. Además, en los lugares en donde rige la Tolerancia Cero, estas cifras no han disminuido.



Por ejemplo, en el caso Argentina y de provincias con Alcoholemia Cero como Córdoba, se registraron 335 muertes en siniestros de tránsito en 2012 (año en el que comenzó a aplicarse la medida), cifra que fue aumentando hasta llegar a 564 en 2018, según los últimos datos oficiales disponibles.



De los cinco países del mundo con mejores índices de seguridad vial en función de la menor siniestralidad, en ninguno de ellos hay Tolerancia Cero. En Dinamarca, Suiza y Países Bajos su límite de alcohol es de 0.5 gramos por litro de sangre; en Reino Unido: la tolerancia es de 0.8 gramos y en Suecia -el país más avanzado del mundo en materia de seguridad vial- se determinó una tolerancia de 0,2 gramos para todo tipo de conductor, incluyendo a principiantes y profesionales, porque el margen de error de la medición no depende de la calidad del conductor, sino de las inevitables imperfecciones del sistema.



