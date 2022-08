AMET realiza asambleas para analizar la propuesta salarial del gobierno

Política El congreso de Agmer rechazó la propuesta salarial y podría hacer un paro

Para dar respuesta a la nueva propuesta del gobierno provincial, la Comisión Directiva de AMET determinó realizar asambleas de dos horas por turno en todas las escuelas de la provincia este lunes 29 de agosto.En declaraciones a, Carlos Varela, secretario Adjunto del gremio de docentes técnicos, indicó que tras las asambleas, mañana martes se hará la compatibilización de los mandatos y el miércoles, en la audiencia de paritarias se va a informar cuál fue la resolución.Varela recordó que en el último encuentro paritario, el gremio solicitó “que una vez finalizado el salario de agosto, que se comenzará a percibir a partir del 1º de septiembre, todas las propuestas salariales tengan como base agosto y no febrero, dado lo que impacta la inflación. No es lo mismo cuando hay 30% de inflación que cuando hay una posibilidad de que llegue al 80 por ciento en el año”. En este sentido, el dirigente hizo hincapié en que “es un pedido que viene de las bases”.Tras ello, explicó que se pide que se tenga como base el salario de agosto y no de febrero porque “el 20 por ciento de recomposición que se ofrece con respecto a febrero es muy distinto al 20 por ciento con respecto al mes de agosto.Luego de la discusión paritaria el gobierno propuso mantener el 4% de aumento para el mes de agosto, y de un 16% para el mes de septiembre, a lo que los paritarios docentes respondieron que la oferta será puesta a consideración de las bases.Vale recordar que el gremio de AGMER, que realizó este lunes su congreso en Rosario del Tala, resolvió rechazar la oferta salarial del gobierno y emplazó a las autoridades a presentar una nueva propuesta para el día jueves 1. En caso de no haber una respuesta favorable, el viernes 2 harán paro.