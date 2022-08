Paritaria estatal: UPCN se manifestó en el Ministerio de Salud

En el marco del plan de lucha que UPCN viene llevando a cabo desde el mes de julio realizando protestas en distintos organismos de la administración pública reclamando fundamentalmente por mejores salarios, este lunes trabajadores realizaron una manifestación en el Ministerio de Salud.



La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Dominguez, instó a los trabajadores "a no tener miedo, a seguir en la lucha por sus derechos y a reclamar por lo que les corresponde, porque es la única manera de ser escuchados".



"Más allá de las diferentes realidades de cada sector, hay muchos empleados públicos con sueldos por debajo de la línea de pobreza. UPCN cuestionó que el Gobierno la semana pasada postergó la paritaria de los estatales. Hoy les recordamos una vez más quienes fueron los que se bancaron la pandemia y atendieron a los entrerrianos durante la crisis sanitaria", manifestó Domínguez.



En la protesta la dirigente remarcó que "el Ministerio de Salud circuló un proyecto para modificar los códigos 042, 038 y 7041 y hasta ahora no cumplió, generando falsas expectativas a las y los trabajadores", y agregó: "No hay respuestas mágicas, UPCN va a seguir adelante si tenemos el apoyo de todos los compañeros, los instamos a participar de una mesa de trabajo junto a los representantes de los trabajadores del Ministerio para organizarnos y juntos dar la pelea por estas reivindicaciones".



"Nos quieren correr por izquierda, que no nos vengan a amenazar con las horas extra'', disparó Domínguez. "Es claro que pueden dar más de lo que están ofreciendo. No les tiembla el pulso para poner funcionarios, el Ministerio está lleno de coordinaciones, así que no les va a hacer nada destinar mayores recursos para los trabajadores", subrayó.



Domínguez concluyó afirmando que "si no hay respuestas, próximamente haremos una asamblea contundente dentro del edificio, al lado de cada oficina de este Ministerio y vamos a pedir la presencia de la Secretaría de Trabajo, que va a ser nuestra garantía para que nadie desvirtúe nuestro reclamo".