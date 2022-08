Bordet sobre la paritaria: “Hay que dialogar con los chicos en las aulas”

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en declaraciones a Elonce hizo referencia la paritaria salarial docente. “Hicimos una propuesta salarial de un 20 por ciento más y estaríamos llegando casi a un 60 por ciento, muy por arriba de los índices de la inflación y queremos proteger el salario docente”, expresó.



Cabe recordar que la provincia formalizó la propuesta de incremento del 20 por ciento: el cuatro por ciento que se adelantó y se está liquidando con los haberes de agosto, más un 16 por ciento con los haberes de septiembre.



Destacó que “apostamos al diálogo permanente por eso es que no hicimos una propuesta para cerrar todo el año, ya que hay un escenario de inestabilidad muy grande y no queremos que los trabajadores se perjudiquen”.



Asimismo, el mandatario provincial valoró que “pusimos toda nuestra buena fe, cuando nos pidieron mejorar la propuesta lo hicimos y agregamos seis puntos más y esperamos que sean bien aceptadas”.



“Lo fundamental es seguir con el diálogo y que no se corten las negociaciones y se interponen medias de fuerza se dan por caída una paritaria que cuesta mucho abrir; hay que dialogar con los chicos con las aulas”, culminó.