Ley Felipe, el dolor convertido en lucha: Diputados tratará la iniciativa

El proyecto presentado como Ley Felipe llegará a la Cámara Baja provincial acompañada por “mamás y papás del dolor, representantes de ONGs y fundaciones, quienes han abrazado esta lucha junto a nosotros desde el primer día”, contó Danilo Bertoni, padre de Felipe, el niño de Gualeguaychú que, a los 8 años, falleció el 14 de febrero de 2019, cuatro meses después de que le fuera diagnosticado con cáncer.



Junto a la mamá del pequeño, Elizabeth Artaza, y con el acompañamiento del diputado Juan Manuel Huss, impulsaron la iniciativa legislativa que busca un amparo, por parte del Estado entrerriano, para aquellas familias que tienen un paciente oncológico menor de edad y deben realizar el tratamiento fuera de su localidad de origen.



La presentación pública del proyecto tuvo lugar el 21 de mayo en la plaza Urquiza de Gualeguaychú.



En las plazas de Concepción del Uruguay, San José, Colón, Rosario del Tala, Chajarí, Basavilbaso, Concordia y Feliciano, Danilo y Elizabeth se encontraron con decenas de familias atravesadas por el cáncer y busca de respuestas.



En esas instancias se fueron recolectando adhesiones al proyecto y hoy son miles las firmas de entrerrianos y entrerrianas que respaldan la iniciativa promovida desde Gualeguaychú.



Si bien hace un par de semanas la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados le dio despacho al expediente, el verdadero respaldo de la política entrerriana comienza a jugarse en el recinto, este miércoles.



“Si bien varios legisladores y legisladoras nos han expresado su apoyo, queremos que esto sea votado de forma unánime, porque estamos hablando de una necesidad que nos sobrepasa ampliamente como familia, son muchas las personas que necesitan esta ley”, manifestó Bertoni, al tiempo que volvió a remarcar que “sea cual sea el resultado, vamos a seguir dando esta lucha, no estamos dispuestos a bajar los brazos”.

La Ley Felipe dispone la creación del Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Oncológicos Crónicos y respalda a aquellas familias entrerrianas en las que sus ingresos no superan los tres salarios mínimos, vitales y móviles que deban viajar más de 100 kilómetros para realizar el tratamiento oncológico.



“Entre los objetivos del programa está el de garantizar el traslado del familiar o acompañante del paciente menor, desde el lugar de residencia hacia el lugar en que se llevará a cabo el tratamiento, como así también garantizar el efectivo traslado desde el centro de salud hasta el lugar de estadía y viceversa, mientras dure dicho tratamiento”, detalla la iniciativa presentada en abril pasado por Huss. Entre otras cosas, la misma busca “garantizar un lugar digno para la estadía del familiar o acompañante del paciente menor, preservando su salud, las condiciones de higiene y salubridad, además de su debida alimentación”.



“Nosotros creemos en el Estado y decidimos involucrarnos en el Estado, como mamá y papá del dolor, como ciudadanos, para poder poner en agenda un tema tan sensible que nos atraviesa a todos, sin distinguir ideologías políticas, credos religiosos o estratos sociales”, enfatizó, una vez más, Bertoni. Más sobre la Ley Felipe La iniciativa parlamentaria establece una cobertura integral para aquella persona que acompañe al menor en su tratamiento, tanto en los traslados, como en el hospedaje y en la contención profesional de su salud. También otorga una licencia especial para aquellas personas empleadas de la administración pública provincial y abre la posibilidad de celebrar convenios de colaboración, tanto con los municipios como con ciudadanos particulares.



Entre sus objetivos está el de garantizar el traslado del familiar o acompañante del paciente menor, desde el lugar de residencia hacia donde se llevará a cabo el tratamiento, como así también desde el centro de salud hasta el lugar de estadía y viceversa, mientras dure el tratamiento. Además, si el tratamiento conlleva un lapso de ausencia de su residencia superior a 20 días, el programa prevé el traslado y estadía de personas que compongan su núcleo afectivo más cercano (máximo 4 personas por núcleo) por un lapso de 48 horas, con el fin de preservar los vínculos afectivos.



ElDía.