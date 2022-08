Tras los incidentes: las frases más destacadas del discurso de Cristina Kirchner

Las principales frases de Cristina Kirchner:

Política Reprimieron una manifestación de apoyo frente al domicilio de la Vicepresidenta

Anoche, la vicepresidenta Cristina Kirchner se dirigió a los manifestantes que se congregaron alrededor de su casa este sábado, luego de la “represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires” para agradecer a quienes se acercaron a darle su apoyo. "Quiero agradecerles y pedirles que vayamos a descansar un poco que ha sido un largo día".La exmandataria apareció en el barrio de Recoleta en un improvisado escenario y se dirigió a la militancia con un "muchas gracias a todos y a todas en este día tan especial". Luego agregó: "Desde el día martes cuando el partido judicial pidió 12 años de condena por cada año de los mejores 12 años que tuvo el pueblo argentino, desde ese día se produjeron a lo largo y a lo ancho del país manifestaciones y también aquí"."Sin embargo en el único lugar donde hubo escenas de violencia fue aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en la puerta de mi casa provocadas por lo que yo llamo el odio hacia la alegría y el amor peronista que siempre hemos sido sujeto de la violencia", remarcó.-"Desde el último día en que fui presidenta de los argentinos el 9 de diciembre de 2015 que tuve que dormir aquí porque me tenía que viajar a la Patagonia y no pude porque estaba rodeada de simpatizantes del macrismo y me tuve que ir a la casa de mi hija Florencia he sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a insultarle, agraviarme y amenazarme de muerte".-"Los hemos visto colgar bolsas mortuorias en la Casa de Gobierno con las caras de los principales dirigentes políticos y con orcas y guillotinas. Y después dicen que los violentos somos nosotros".-"Tenemos que pedirle a la oposición que deje de competir entre si para ver quien pega más palos a los peronistas y castiga más a las manifestaciones y movilizaciones populares. No repitan experiencias para seguir lamentándonos porque ha habido demasiada sangre en la Argentina".-"Ha sido un largo día y les digo aunque viviera mil años nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes. Créanme que a esta altura no hay nada más importante que eso".-"Solo les pido que no abandonemos nuestras convicciones nunca y ese indestructible amor a la Patria que nos une a todos y todas".-"Quiero agradecerles y pedirles que vayamos a descansar un poco que ha sido un largo día".-"Los quiero mucho y siento que cada uno de ustedes es un poco hijo mío y yo me siento un poco madre de cada uno de ustedes".