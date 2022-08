Velázquez participó de los festejos por los 35 años del Hospital Garraham

El jueves pasado el hospital pediátrico Dr. Juan P. Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplió 35 años de compromiso ininterrumpido con la salud pública argentina. En el marco del festejo federal del establecimiento, participó como invitada la titular de la cartera sanitaria entrerriana y se refirió, con emotivas palabras, al valor inconmensurable que ha tenido para el resto de las provincias. “Fue muy necesario poder distinguirlo al Garrahan, el cual para la provincia de Entre Ríos y todas las provincias, ha marcado una trayectoria y un recorrido. Además ha contenido a nuestra población pediátrica en la referencia y contrarreferencia que hemos tenido que transitar en estos 35 años de historia de esta querida institución”, sostuvo la ministra de Salud, Sonia Velázquez.Como parte del trabajo desarrollado por el hospital bonaerense, es preciso hacer una mención especial al protagonismo que han marcado en estas más de tres décadas en lo que respecta a la formación. “Nos ha acompañado en el proceso de capacitación de nuestros profesionales de la provincia y también ha desarrollado instancias de formación a servicios pertenecientes a la red de servicios de salud, principalmente a los hospitales cabecera: al hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y Centenario de Gualeguaychú”, expresó la ministra.Y agregó: “Para nosotros hablar de Garrahan es hacer referencia no solamente al valor agregado del desarrollo científico y tecnológico en 35 años de historia, sino también haciendo honor a la humanización de todas las prácticas que desarrollan, principalmente, en la contención, atención y acompañamiento a nuestros gurises y gurisas entrerrianas”.La ministra, acompañada por el responsable provincial de Telesalud y jefe de la Oficina de Referencia y Contrarreferencia del hospital San Roque, Claudio Maidana, se acercó al stand de la Casa de Entre Ríos. Cabe resaltar que las casas provinciales dan cuenta del trabajo conjunto que realiza el hospital con las jurisdicciones. De esta manera, se fortalece el acceso y atención de alta complejidad de niños, niñas y adolescentes.El trigésimo quinto aniversario se vivió con sentida alegría. Fueron parte los chicos y chicas de todo el país, sus familias, las autoridades y trabajadores de la institución, la ministra de Salud, Carla Vizzotti y sus pares jurisdiccionales y legisladores. Quedó expreso el orgullo generalizado por la trayectoria de vida de un establecimiento público que cura, alivia y acompaña a las infancias y sus familias, siempre.Cabe destacar que el Garrahan atiende por año, en promedio, 610.000 consultas ambulatorias; 12.000 cirugías; más de 110 trasplantes; 2,4 millones de determinaciones de laboratorio; casi 180.000 prestaciones de imágenes; dando de alta a 27.600 pacientes de todas las provincias del país.En este contexto, cabe resaltar que uno de los pilares fundamentales del trabajo del nosocomio emblema de la pediatría a nivel nacional es, justamente, la Fundación Garrahan. Su presidente, Jorge Menehem, estuvo en Paraná participando de distintas actividades oficiales. En este marco, se refirió al trabajo integrado y federal que desarrollan desde la entidad de la sociedad civil.El presidente de la organización no gubernamental refirió que desde el origen (1988), gestionan salud comunitaria; colaborando con el nosocomio en “docencia, investigación y mantenimiento edilicio”. Y la visita a Entre Ríos, se fundamentó en generar nodos de trabajo y gestión, una premisa que trabajan desde mediados de los 90 en todo el país, saliendo puertas afuera de la institución para incentivar la atención primaria. Por ejemplo, “colaborando con los pueblos originarios, en Salta, en la prevención del embarazo de alto riesgo y de la desnutrición infantil”, entre otras acciones diversas.Menehem recordó que también dan cursos de promotores de salud para agentes sanitarios y adelantó que fueron elegidos por el Ministerio de Salud de la Nación para ayudar en el funcionamiento de las casas de los 1.000 días, inspiradas en el modelo Casa Garrahan, adaptadas a cada uno de los territorios.El valor agregado de lo desarrollado tiene que ver con el trabajo desarrollado, en especial, para la contención de los chicos y sus familias. Desde el organismo colaboran en la diplomatura de maestra hospitalaria, a raíz de convenios con universidades nacionales.A Santa Fe, en plena pandemia, enviaron equipos de protección personal y sillas de rueda y un centenar de becas para especialistas en medicina interna y ambulatoria.“En la Casa Garrahan, frente al hospital, alojamos a pacientes que se externan del hospital y que tienen que seguir su tratamiento en los primeros 7, 10 o 15 días. Tenemos 42 habitaciones, cada una con su baño privado, donde se aloja el paciente con su acompañante familiar. En cada piso hay una cocina, supervisada por nutricionistas”, destacó Menehem.Cabe agregar que la fundación no cuenta con subsidio estatal, sino que trabaja con el aporte de la comunidad y el programa de reciclado de tapitas y papel. Asimismo dan cursos con certificación universitaria de prevención, de alimentación saludable, de cuidado del medio ambiente, de promotores, de enfermería.El Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan es el centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuita y de alta complejidad de la Argentina y la región. Desde su inauguración el 25 de agosto de 1987, tiene por objetivo brindar la mejor calidad de atención disponible a niñas, niños y adolescentes del país.Se caracteriza por un alto grado de especialización de su talento humano, que suma alrededor de 5.000 trabajadores y trabajadoras entre personal de planta, residentes y becarios; procesos y equipamiento innovadores y una atención basada en cuidados progresivos. Es financiado en un 80 por ciento por el Estado nacional y un 20 por ciento por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Está ubicado en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ocupa un área de 113.000 metros cuadrados. Dispone de 587 camas, de las cuales 132 pertenecen a las terapias intensivas. Cuenta con 20 quirófanos, 200 consultorios, áreas destinadas a Trasplantes, Neonatología, Unidad de Quemados y el Centro de Atención Integral del Paciente Oncológico. Tiene además Banco de Sangre, Células y Tejidos, Banco Público de Cordón Umbilical, Banco de Tumores y Laboratorios de Biología Molecular.A su vez, forma y capacita a equipos de salud de todo el país a través de un fuerte desarrollo de la docencia y la investigación y sostiene una red federal de telesalud que incluye a más de 300 centros de salud de todo el país, incluida la Antártida.