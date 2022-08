Frigerio sobre los incendios en el Delta: “Necesitamos un Estado más presente”

El diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) desplegó una agenda de reuniones de trabajo en Victoria y Rosario ante la preocupación por los graves incendios de las islas del Delta que no dan tregua desde hace meses y que afectan a Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.“Estuvimos en Victoria en el municipio con especialistas del INTA, productores rurales e integrantes de la sociedad civil y luego nos cruzamos a Rosario donde tuvimos otra reunión con especialistas del área medioambiental, con el subjefe de los brigadistas de bomberos que están actuando en los incendios y con el diputado provincial de Santa Fe, Maximiliano Pullaro que nos acompañó toda la jornada”, informó el legislador.En la localidad entrerriana participaron también de la reunión el intendente, Domingo Maiocco; el diputado nacional, Gabriel Chumpitaz, el subsecretario de Vinculación Interjuridisdiccional de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Mauricio Colello; el titular de INTA local Ing. Agrónomo Raúl Brassesco; los referentes de Sociedad Rural Argentina delegación Victoria, Ing. Agr. José Carlos Basaldua, Gonzalo Dumont y Eduardo A. Grimaux. Mientras que luego en el encuentro en Rosario se sumaron la Lic. en Geología y Medio Ambiente, Danisa Don; el subjefe de Operaciones de Bomberos Voluntarios de Rosario, subcomandante Pedro Obiljen y el abogado ambientalista, Lucas Micheliud.En ese sentido, Frigerio sostuvo que “la conclusión es que falta gestión, falta tener un Estado nacional y un Estado de las tres provincias involucradas ocupándose de este tema en lugar de lo que vemos que es dirigentes políticos pasándose el lazo de la responsabilidad unos a otros, echándose culpas, pasándose facturas y no ocupándose del tema”.“Acá todos están muy dispuestos y ansiosos para asignar responsabilidades ya sea a los productores, a los turistas, a los que acampan, a los pescadores, pero la responsabilidad es la ausencia del Estado que, básicamente, tiene que prevenir en una situación climática muy particular por la sequía tan importante que venimos sufriendo hace tantos meses y por la bajante de los ríos”, planteó.Y aseguró que “la conclusión de todas estas reuniones es que necesitamos un Estado más presente en los temas de prevención y por supuesto también actuando sobre los focos de los incendios”.Cabe recordar que en julio pasado Frigerio presentó un Proyecto de Resolución -que no ha tenido respuesta- mediante el cual pidió al Poder Ejecutivo que informe detalles respecto del funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SFMF) en el marco de los nuevos focos de incendio ocurridos en las últimas semanas en la provincia de Entre Ríos.En la presentación se le solicitó al Jefe de Gabinete, Juan Manzur –entre otros puntos- que brinde información sobre “el total de recursos del Fondo Nacional del Manejo del Fuego derivados a la Provincia de Entre Ríos desde la constitución del fideicomiso contemplado en el artículo 30 inciso g) de la Ley 26.815 hasta el presente, indicando fecha de las transferencias realizadas; detalle del porcentaje de los recursos asignados que han sido ejecutados y cuáles se encuentran pendientes de ejecución, y el monto previsto para distribuir entre las provincias en lo que resta del año”.También solicita que “se indique si existe un relevamiento nacional sobre la cantidad de equipamientos, vehículos, dispositivos de alerta temprana y personal que cuenta cada provincia para hacer frente a la prevención y/o manejo de incendios; y detalle de la totalidad de los recursos propios con los que cuenta efectivamente el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la Administración de Parques Nacionales para combatir focos de incendio y brindar apoyo a las jurisdicciones locales”.