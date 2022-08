Wado de Pedro: "Hay que redistribuir la riqueza a lo largo y ancho de Argentina"

El ministro del Interior, Wado de Pedro; y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (de manera virtual); participaron en Santa Fe junto al gobernador provincial Omar Perotti del Primer Encuentro de Obra Pública Federal en la Región Centro, en el que se debatieron los planes e iniciativas para esa provincia, Córdoba y Entre Ríos en materia de obras de infraestructura. En ese contexto, el titular de Interior hizo hincapié en la necesidad de motorizar un desarrollo federal del país, y resaltó que "hay que redistribuir la riqueza a lo largo y ancho de Argentina", ya que "no podemos seguir concentrando todo alrededor del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso no es sinónimo de federalismo".



El titular de Interior llamó a repensar y rediseñar "esa Argentina casi unipolar", para lo cual "tenemos que persuadir y convencer que no podemos continuar con gobiernos centralistas que les dan más a las ciudades, a las personas y a las empresas que más tienen".



"Para nosotros federalismo es generar trabajo digno en cada rincón del país", añadió de Pedro durante el encuentro realizado en el Hotel UNL - ATE, de la ciudad de Santa Fe, y del que también participaron el administrador de Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto; el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles; y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano; además de 367 intendentes, intendentas, comuneros y comuneras de las tres provincias.



"Tenemos que lograr una Argentina multipolar. No podemos seguir concentrando todo alrededor del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. El federalismo no es concentración económica alrededor de un solo puerto de la República Argentina", aseguró de Pedro, al tiempo que resaltó la necesidad de "volver a pensar estratégicamente el rol de la Argentina en el mundo".



El funcionario del Ejecutivo recordó además que, apenas arribado a la gestión ministerial, junto al resto de las carteras y los gobernadores y gobernadoras del país "hicimos un relevamiento de todas las obras que se necesitaban en Argentina para cumplir con ese objetivo de federalismo", de cuyo proceso -debatido además con los sectores productivos- "surgió la necesidad de encarar más de 1.500 obras estratégicas de infraestructura para potencial el perfil productivo de Argentina, y generar así un país con muchos polos de desarrollo".



"La Argentina se hace desde abajo, y la planificación también debe realizarse desde abajo, desde cada comuna, desde cada municipio, desde cada provincia, con el objetivo de construir un proyecto nacional, popular, democrático e inclusivo", concluyó de Pedro.



Previamente, el gobernador Perotti resaltó la importancia de la puesta en marcha de la obra pública ya que, indicó, "el plan de infraestructura le tiene que cambiar la vida a la gente, elevando su nivel de vida".



"En estos momentos estamos llevando adelante más de 1.300 obras en toda la provincia, lo que significa una maquinaria importante. Esto nos conduce a muchas realizaciones de obras de infraestructura básica que muchas veces no se ven, ya que abrimos un zanjón, introducimos los caños y cerramos el zanjón, pero sin dudas le cambian la vida a mucha gente", prosiguió el mandatario provincial.



En otro sentido, Perotti recordó que "quienes acompañaron a la anterior gestión de Gobierno nacional nos invitaban a participar en licitaciones de obras que luego no comenzaron nunca, y hoy son ellos mismos los que nos reclaman mayor velocidad en las obras".



"Nosotros somos cultores de hechos y no de palabras. Los hechos son lo que nos llevan a crecer. El ´hacer´ es para nosotros una marca a fuego que nos permite responder frente a las necesidades. El nuestro es un gobierno que vino a transformar y a sacar a la provincia del retraso en ciertos sectores, y que a su vez está hablando y construyendo", concluyó Perotti.



Previo al Primer Encuentro de Obra Pública, Wado de Pedro participó de una reunión con presidentes y presidentas comunales del Partido Justicialista de Santa Fe, con quienes intercambió información ligada a la gestión municipal, provincial y nacional, al tiempo que dio detalles relevantes sobre el Plan Federal de obras públicas.



El Primer Encuentro de Obra Pública Federal de la Región Centro tuvo por objetivo conocer y debatir sobre las acciones de Gobierno en marcha en todo lo relativo a la obra pública.



Además, buscó informar a los participantes respecto de todas las acciones realizadas por el Gobierno nacional en la región Centro, a lo largo de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.