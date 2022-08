El Consejo Nacional del Partido Justicialista declaró el “alerta y movilización”

Nuestro Partido Justicialista en Alerta y Movilización.

La Patria y nuestras históricas banderas nos necesitan organizados/as y movilizados/as. https://t.co/NXBaKv54f5 — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) August 25, 2022

El Consejo Nacional del Partido Justicialista se reunió este jueves en la ciudad de Buenos Aires para discutir acciones de respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández, imputada en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y por el cual, el fiscal pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.En declaraciones a, la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna contó que “definimos el estado de alerta y movilización. No es contra el poder judicial ni a favor de una persona en particular es sobre todas las cosas en defensa de conquistas que han costado mucho y que por supuesto se sintetizan en la figura de Cristina Kirchner”.“Este alerta y movilización del partido convoca a las bases, a los consejos provinciales y departamentales, que en Entre Ríos están activos y que seguramente vamos a tener encuentros donde la idea es, sin fisuras, el peronismo y el Frente de Todos, dice no queremos esta situación de injusticia, no queremos el uso de este tipo de acciones perversas, sin fundamento, contra alguien que representa la voz popular”, expresó la legisladora.Tras ello, Osuna recordó que “el peronismo tiene una historia que muestra cómo en situaciones donde los avances y conquistas se concretaron, las figuras, como Perón, fueron perseguidas judicialmente y acusado por asociación ilícita”.“La democracia necesita de la división de poderes y de un ejercicio de sus poderes que tenga en claro que no puede participar de la política, anulando la presencia de un líder como es Cristina Kirchner”, agregó la ex intendenta de Paraná.Finalmente, opinó que “la justicia tiene que actuar de una manera que no sea una sobreactuación implantada, casi impuesta por estos fiscales con el poder que claramente representan. Nosotros queremos un juicio justo para Cristina y evidentemente, así como está encaminado este proceso, de ninguna manera lo es. No vamos a permitir que se nos despoje de conquistas y que el camino para ese despojo sea sacar de la cancha a Cristina”.