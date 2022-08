Paritaria: Upcn opinó sobre la postergación y consideró que “es una vergüenza”

Política Postergaron para el próximo jueves la reunión del gobierno con ATE y UPCN

El gobierno provincial comunicó ayer, la suspensión de la reunión paritaria programada para hoy con los sindicatos representantes de los estatales, al tiempo que a otros sectores les realizó una propuesta de incremento salarial superior a la ofrecida a los empleados públicos.En consecuencia, "mientras algunos sectores están analizando un ofrecimiento, los trabajadores del Estado debemos esperar hasta la semana que viene", manifestó la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez en un comunicado enviado a este medio.Con relación a la postergación de la reunión hasta el jueves próximo, 1 de septiembre, la cédula de notificación expresa que "por razones de fuerza mayor algunos de los miembros paritarios acreditados no podrán asistir". Domínguez consideró que "suena más a una excusa y a dilatar los tiempos, es una vergüenza, nos ningunean", analizó con relación a la estrategia oficial."Cuando se habla de conflicto, ponen del lado de los sindicatos la responsabilidad de afrontar la situación, pero acá el que está planteando el conflicto es el gobierno provincial" sostuvo Domínguez antes de advertir que "si siguen despreciando a las cocineras, a los auxiliares de Educación, al Registro Civil, al Registro de la Propiedad y a Salud, vamos a estar en serios problemas". Agregó que "hace tiempo venimos diciendo que para el gobierno hay trabajadores de primera y de segunda y con estas actitudes no hacen otra cosa que darnos la razón"."UPCN está en asamblea permanente con nuestros cuerpos orgánicos" y adelantó que "así habrá más medidas de fuerza. Una paritaria en estas condiciones no colabora en nada para que la negociación pueda llegar a buen puerto en el segundo semestre. La paritaria es ley y la vamos a hacer respetar", subrayó Domínguez.