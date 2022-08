La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, anunció que a partir de este viernes queda sin efecto la exigencia de la declaración jurada para el ingreso al país, medida que había sido instaurada durante la pandemia por el coronavirus.



"Eliminamos la declaración jurada. Ya no será necesario realizar la DDJJ para ingresar o salir del país. Seguimos haciendo que viajar sea más rápido y más sencillo", señaló la funcionaria.



En abril pasado, el Gobierno había anunciado que ya no era necesario presentar una declaración jurada para las personas que viajen desde la Argentina al exterior, pero persistía la exigencia de entregarla para los pasajeros que ingresaban al país, lo cual ya no será necesario a partir de hoy.