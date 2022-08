Fernández y canciller de India analizaron la inclusión de Argentina a los Brics

El presidente Alberto Fernández recibió al ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, con quien conversó sobre los importantes avances de la amplia agenda bilateral en la búsqueda de profundizar la alianza con ese país y acerca de la necesidad de acelerar la inclusión formal de la Argentina al bloque de los Brics.El encuentro se desarrolló en el despacho presidencial de Casa Rosada y Fernández estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero, informaron fuentes oficiales.Tras la reunión, Cafiero dijo en una declaración conjunta a los periodistas acreditados en Casa Rosada que "naturalmente uno de los temas de conversación fue la posibilidad de la incorporación de la Argentina a los Brics".El Brics es un grupo de naciones y potencias emergentes compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.También apuntó en la idea "de avanzar en la tarea que tenemos por delante países como la Argentina y como la India de fortalecer una agenda del sur global que no se dirima en las polaridades que hoy el mundo está tensionando, sino que los países de economías emergentes tenemos muchos puntos en común para poder avanzar no solo en agendas económicas sino también en agendas políticas"."Muy agradecido por recibir al canciller de la India, con quien hemos cultivado una relación con mucho trabajo de cooperación en este tiempo", destacó Cafiero."Hemos compartido distintas reuniones en diferentes eventos y hasta incluso hemos llegado a generar una reunión bilateral entre el primer ministro (Narendra) Modi y el presidente Fernández al participar del G7 en Alemania", agregó.Cafiero recordó que "ahí fue cuando la reunión de trabajo que se hizo entre ambos mandatarios se determinó que el canciller de la India vendría a la Argentina después de tantos años de no tener una alta autoridad de la India para hacer un trabajo en nuestra relación bilateral y de cooperación que vincule a los sectores productivos de la Argentina y de la India."Hoy la India es el cuarto socio comercial de la Argentina. Tenemos un comercio que el año pasado prácticamente llegó a los 6.000 millones de dólares de intercambio", reseñó el canciller argentino."Estamos avanzando no solo en la exportación de alimentos sino también en todo lo relacionado a la industria de la tecnología, a la tecnología nuclear aplicada a la medicina y ahora con nuevas expectativas vinculadas al petróleo y al gas natural de Vaca Muerta y también a la minería estratégica como es la del litio", completó.En tanto Jaishankar se mostró "muy agradecido" de haber sido recibido por "el señor Presidente" y dijo que hablaron "sobre una amplia gama de temas" en la idea de "cómo aumentar nuestra cooperación económica"."Ya somos el cuarto socio comercial más importante de Argentina y hablamos sobre cómo podemos expandir esta cooperación y abarcar muchas otras áreas que quedan pendientes de este potencial", agregó."También abordamos el tema del sector de defensa", indicó el canciller, y explicó que "India hoy en día es uno de los mayores exportadores de equipos de defensa a todo el mundo".En ese sentido amplió: "Nos gustaría ver cómo se puede tratar ese tema en nuestra cooperación con Argentina".Además, Jaishankar destacó que "la energía nuclear ha sido uno de los sectores donde debemos tener cooperación tradicional, y por supuesto nos gustaría tener esta cooperación ampliada"."Podemos cooperar en términos del mundo sur global, por supuesto en temas de la seguridad energética y alimenticia", concluyó.De la reunión participaron también el embajador de la India en la Argentina, Dinesh Bhatia; la subsecretaria de Relaciones Exteriores con América Latina y el Caribe, Gloria Gangte, y el director de la Oficina del Ministro de Asuntos Exteriores, D. Sandeep Kumar Bayyapu.Este viernes a las 10.15 el canciller indio se dirigirá al monumento a Mahatma Gandhi, ubicado en la plaza Sicilia del Parque 3 de Febrero, en el barrio porteño de Palermo.Posteriormente, a las 10.45, Jaishankar realizará la tradicional ofrenda floral al Libertador General San Martín, acompañado por Cafiero.A las 11 se realizará la reunión bilateral entre ambos ministros en el despacho del canciller argentino, en el Palacio San Martín.Allí los ministros mantendrán una audiencia privada y luego encabezarán las respectivas delegaciones en el encuentro de trabajo de la Comisión Bilateral, que lleva adelante la agenda común con el objetivo de seguir fortaleciendo y ampliando la relación bilateral, indicaron voceros de la Cancillería argentina.Entre las 11.15 y las 13.30 se realizará la Reunión de la Comisión Conjunta entre la República Argentina y la República de la India, con la presencia del vicecanciller Pablo Tettamanti; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y el embajador indio, Dinesh Bhatia, entre otros funcionarios.A las 13.40 se realizará el almuerzo de honor ofrecido por Cafiero en honor al ministro indio.