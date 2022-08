Gainza: “Tenemos que estar unidos y recuperar el gobierno municipal para todos"

En un encuentro que reunió a militantes y dirigentes de distintas seccionales de la ciudad, representantes del radicalismo mostraron su apoyo expreso al trabajo que viene realizando Emanuel Gainza, a través del espacio político “Amor x Paraná”. En la oportunidad los radicales presentaron un documento que expone las razones por las cuales deciden, con absoluta convicción, sumarse al equipo de Gainza. Además de los que estuvieron presentes, e hicieron uso de la palabra, acercaron sus saludos Stella Olalla, Gabriela Lena y Atilio Benedetti. “Estamos orgullosos de que el espacio de la UCR más grande de la ciudad sea el pilar de nuestro proyecto”, destacó el dirigente.Marialé Viola, Ex Diputada Provincial, una de las mujeres del equipo “Amor x Paraná” sustentó su apoyo diciendo: “Sabemos que lo que viene es muy difícil, pero la buena noticia es que el futuro de la ciudad necesita hombres y mujeres de bien, y somos muchos. No estamos en este espacio por casualidad; estamos porque tenemos la decisión de hacer política desde la decencia, la dignidad, la libertad responsable y el trabajo incansable”.Otro de los disertantes fue Nicolás Marotte, quien habló representando a la Juventud provincial de la UCR: “Vamos a demostrar que hay una forma honesta de hacer política. Vamos a demostrar que Paraná puede ser una ciudad de oportunidades, de desarrollo social, cultural y económico. No tengo dudas de que estamos en el equipo correcto, apoyando al dirigente correcto, porque es quien va a poner corazón a la gestión municipal”.Otra dirigente que alzó su voz, fue Ayelén Rodríguez Vagaría: “Nos estamos sumando, con mucho compromiso, a un proyecto serio, claro y contundente, para sacar a la ciudad de la mediocridad. Juntos vamos a despertar a Paraná”, expresó la vocal del Comité Provincial de la UCR, referente de la Corriente Illia.Sumándose al apoyo radical, Uriel Brupbacher, Diputado provincial y ex Intendente de Viale manifestó que “estamos convencidos de que el proyecto que encabeza Emanuel Gainza es el mejor que los radicales podemos apoyar y el que contiene todas las expectativas que los radicales queremos ver cumplidas en la ciudad”.Al momento del cierre, Gainza agradeció el expreso apoyo de los militantes radicales e instó a todos a trabajar en equipo, cohesionados, con un objetivo central: hacer de Paraná una ciudad con desarrollo y oportunidades.Al tomar la palabra, dijo: “es momento de convocar a todos y cada uno de los radicales que creen en el trabajo, la honestidad y el esfuerzo y sumarlos a este proyecto. Una propuesta que tiene como objetivo transformar, de una vez por todas, nuestra ciudad”.Participaron como oradores del encuentro el Diputado Provincial, Uriel Brupbacher, los Concejales, Walter Rolandelli, Francisco Avero y los dirigentes radicales, Nicolás Marotte, María Alejandra Viola y Ayelén Rodriguez Vagaría.Los militantes y dirigentes radicales que se sumaron al equipo de trabajo de Gainza, sustentaron su apoyo a través de un documento de 4 páginas en las que, no sólo argumentan su posición, sino que además describen el encuentre ideológico y político del partido, exponen las características de la situación actual del Estado municipal y declaran lo que esperan para el futuro de los paranaenses.Uno de sus párrafos reza: «“Amor x Paraná” no nos pide dejar de ser radicales, ni mucho menos abdicar de nuestras banderas históricas; por el contrario, nos demanda profundizar la esencia radical, representar la voz de los vecinos de Paraná, y hacerlo con transparencia, honestidad y teniendo al ciudadano como centro de nuestras políticas y acciones».A continuación, las firmas de quiénes suscribieron el documento:María Alejandra Viola, Uriel Brupbacher, Walter Rolandelli, Francisco Avero, Ayelen Rodríguez Vagaría, Reynaldo Martínez, Nicolás Marotte, Javier Fernández, Daniel Silva Beber. Fernando García, Bello Ariel, Gianotti Ana, García Claudio, Ignacio Ghiggi, Rubén Amaya, Varela, Alejandro, Cristian Giménez, Cristian” Poliya” Moratto, Roque Londra, Osvaldo Chavez, Dalila Palacio, Graciela Gachi Almada, Griselda López, Paola López, Carlos Bernardo Gonzalez, Martínez Silvia, Segovia Alejandro, Calvi Patricia, Óscar Galli, Lucas Aranda, Geraldine Sturzenegger, Sabrina Gonzalez, Ariel Gómez, Daniel Cottonaro, Ullua Lucas, Lorene Rodríguez, Clementti Leandro, Daniel Jorge Sanchez, Berenguer, Carina, Jorge Filiastre, Ubal Santiago, Beto Cerroti, Victor Cerroti, Ariel Eduardo Villasboas, Ada Liz Berningaud, Luis Beber, Graciela Carletti, Andrés V. Gini, María Alejandra Metz, María José Avero Beber, Rosana Martinez, Daniel “Colo” Blanco, Adrian Simon, Pérez Eva, Ghiringelli Livio, Mariana Godoy, Andino Marcelino, Palacios Héctor, Mirian Sábadia, Montero Priscila,Malvinas Rosa Gimenez, Ricardo Rodriguez Vagaria ,Coronel Lorena , Yésica Rodríguez, Dylan Ramírez, Estefania gonzalez, Lidia coceres, Juan Carlos Gonzalez, Gisela Gonzalez, Olivera Alina, Almada Brenda, Berenguer, Marcelo Berenguer, Ivana Amada, Valeria Bogado, Gastón Bogado, Camila Bogado, Ludmila Bogado, Ulises Fernando Del Estal, Alexis German Leiva, Pablo Jose Zalazar, Jorge Gianotti, Marina Fabricius, Mariela Fabricius, Cristian Wilson, Alberto Robledo, Jorge Villalba, José Carlos Vieyra, Roberto Edgardo Giménez, Walter Orega, Gustavo Peralta, Alejandra Rotella, Mauro Roberto Fabricius, Belisario Nuñez Mihura, Estela Noemi Gabriel , Juan José Bernigaud, Rodolfo Enrique Caceres, Lucas Martinez Balducci, Jorgelina Clement, Gonzalo Knol, Amaya Carlos Hugo, Lopez Oscar Eduardo, Lopez Sebastian, Coronel Kevin, Fernández José , Safaroni Maira, Richard Augusto, Rosellini Janet, Matias Ferreyra, Holotte Cristian, Sanchez Emiliano, lazarini Hector, Banega Nora, Garay Francisco, Garay Florencia, Garay Magali, Romero Graciela, Romero Ramona, Taborda Estefanía,Susana Cúneo Maglione, Milton Mobilia Plehm, Malvina Rosa Gimenez...

Gainza: “Tenemos que estar unidos para recuperar el gobierno municipal para todos" by ELONCE Paraná on Scribd