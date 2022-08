Segunda jornada del paro nacional de docentes universitarios en Paraná

El sector docente universitario agrupado en la Conadu Histórica realizó este jueves, la segunda jornada de medidas de fuerza en reclamo de una mejor oferta salarial.En Paraná, este miércoles hubo una volanteada en la puerta de la facultad de Ciencias de la Educación. En tanto, este jueves, realizaron una clase abierta en la Facultad de Trabajo Social.Sofía Sforza, dijo aque “Coandú Histórica, es la federación que no ha venido firmando los acuerdos salariales, porque han sido insuficientes. Las cuotas que nos ofrecen no son acumulativas y se basan el sueldo de marzo del 2022”.Según se supo, para el segundo tramo de la paritaria (septiembre 2022 a febrero 2023), el acta salarial firmada entre el gobierno y el resto de las federaciones, plantea un 21% de aumento en 3 cuotas entre agosto y diciembre.“Pero además, en la oferta están poniendo en peligro una lucha histórica de los docentes que es el blanqueo de todo el salario. Nos ofrecieron sumas en negro que afecta, no solo al salario, sino también a las obras sociales universitarios que ya están en crisis, y a las jubilaciones”, explicó.En ese sentido, también agregó que “esto tiene que ver con una discusión más grande que es la crisis del presupuesto universitario. Ahora se profundiza con la quita de $70.000.000.000 a educación”.Por su parte, Laura Naput, señaló que “en el plenario de este jueves se decidirá qué días de la semana que viene se continuará con las medidas de fuerza, la idea es que siempre sean paros activos, con clases públicas y presencia en las facultades. Tenemos la peor paritaria del país y necesitamos que se frene el ajuste”.