Se retoma la paritaria salarial docente tras cuarto intermedio

Se retomó la paritaria salarial docente tras el cuarto intermedio dispuesto esta mañana en el salón del Consejo General de Educación.accedió a la propuesta qué había ofrecido el Gobierno y qué reclamaron los sindicatos.La secretaria general de UDA, Mirta Raya, confirmó aque el titular del CGE, Martín Muller, en representación del Gobierno provincial, ofreció “un 10.16% para incorporar al salario de agosto y a cobrar en septiembre, además de un 13% en septiembre para cobrar en octubre”.“Desde los sindicatos consultamos qué se tomaba de base como partida de este aumento, y nos contestaron que era el salario del mes de febrero, siendo que la inflación impactó hasta la fecha”, informó Raya al remarcar que los gremios docentes solicitaron que “el incremento sea con proyección de agosto y septiembre, acorde a la inflación”.Raya argumentó que entre los gremios docentes “no conforma que se tome como base del aumento al mes de febrero y se obvie toda la inflación de los meses sucesivos a la fecha”. La reunión se retomó a las 13 y se aguardan los resultados de la misma.“El ofrecimiento del Gobierno no contempla lo que habían pedido Agmer y Amet, motivo por el cual, pasa a un cuarto intermedio la sesión de hoy, hasta las 13, cuando nos volveremos a sentar”, había comunicado ael secretario adjunto del sindicato que nuclea a los docentes de escuelas técnicas, Carlos Varela. Y agregó: “En este ínterin, los paritarios del CGE ya hablaron por teléfono, los reciben desde el ministerio de Economía y analizarán cuál es la propuesta final que nos traerían a las 13 para analizar los pasos a seguir”.“Los números que se acercaron al principio de la reunión no eran los que pretendíamos”, aclaró Varela, pero informó que “el compromiso fue el no difundir ningún número, ningún porcentaje, hasta las 13, ni por parte del Gobierno y ni los paritarios de Agmer y Amet”.“Es la primera vez que pasa a un cuarto intermedio de estas características porque, en este caso, el CGE tiene que analizar con Economía la posibilidad de mejorar la oferta”, indicó.