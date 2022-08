Pasó a cuarto intermedio hasta las 13 la reunión por la paritaria docente

Pasó a cuarto intermedio hasta las 13 la reunión por la paritaria salarial docente que se realiza este jueves en el salón del Consejo General de Educación, supo“El ofrecimiento del Gobierno no contempla lo que habían pedido Agmer y Amet, motivo por el cual, pasa a un cuarto intermedio la sesión de hoy, hasta las 13, cuando nos volveremos a sentar”, comunicó ael secretario adjunto del sindicato que nuclea a los docentes de escuelas técnicas, Carlos Varela. Y agregó: “En este ínterin, los paritarios del CGE ya hablaron por teléfono, los reciben desde el ministerio de Economía y analizarán cuál es la propuesta final que nos traerían a las 13 para analizar los pasos a seguir”.“Los números que se acercaron al principio de la reunión no eran los que pretendíamos”, aclaró Varela, pero informó que “el compromiso fue el no difundir ningún número, ningún porcentaje, hasta las 13, ni por parte del Gobierno y ni los paritarios de Agmer y Amet”.“Es la primera vez que pasa a un cuarto intermedio de estas características porque, en este caso, el CGE tiene que analizar con Economía la posibilidad de mejorar la oferta”, indicó.