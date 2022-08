La comuna presentó equipamiento adquirido para áreas operativas

Video: La Municipalidad de Paraná mostró los vehículos que adquirió para las reparticiones

La presentación se realizó este miércoles en el predio del Parque Botánico. Se trata de equipamiento para todas las áreas operativas del municipio.En declaraciones a, el intendente Adán Bahl expresó que “hay decenas de camiones, camionetas, mucho equipamiento vial, de obras sanitarias, no pudimos traer un gran topador que tenemos en el Volcadero. Es todo nuevo, y lo queríamos mostrar porque es una manera de decirles a los paranaenses adónde van sus tributos”.En este sentido, remarcó que todo lo adquirido “queda totalmente pagado por nuestra gestión”.Paso seguido, el Intendente destacó que su gestión “no ha tenido un criterio de aumento de tasas, y podemos hacer esta adquisición con muchísimo orden, orden con el personal, no hemos hecho incorporaciones y en algunos casos se ha desvinculado gente que cobraba y no venía a prestar servicios. Con una administración eficiente se están haciendo obras en distintos puntos de la ciudad”.2 camiones - compactador carga lateral10 camiones - compactadores16 camiones - volcador2 camión - caja de carga y pala hidráulica1 camión - desobstructor2 camión - cisterna2 camiones - hidrogrúa1 camión - cabina doble1 camión - regador1 camión - compactador32 pick up - cabina doble8 pick up - cabina simple1 pick up - furgón1 maquina vial - minicargadora1 maquina vial - cargadora frontal1 maquina vial - minicargadora2 máquinas viales - tractores1 sampi - autoelevador1 maquina vial - sampi10 furgones - furgón2 furgones - cabina simple3 motovehículos