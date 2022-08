UPCN exigió mejores condiciones laborales para personal de Comedores Escolares

Trabajadores estatales nucleados en UPCN protestaron este miércoles en la sede de Desarrollo Social de la provincia, en el quinto piso del edificio del Consejo General de Educación. Mejores condiciones laborales, fue el principal motivo de la manifestación.“En el marco de la reunión de comisión directiva provincial se acordó el realizar manifestaciones por sectores para visibilizar la problemática en cada uno de los ámbitos de trabajo de la administración pública y valorizar la tarea que realizan nuestros compañeros, muchos de ellos, personal de Comedores Escolares, donde se registra un atraso importante en el cumplimiento del instructivo 2021 de pases a planta permanente, por lo que hay, ansiedad y preocupación para esto finalice y son mil compañeros en toda la provincia los que están esperando una respuesta”, comunicó ala secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.“Las compañeras trabajan en malas condiciones y en el interior de la provincia, no se les compensa el traslado, siendo que es algo de derogó el año pasado desde el gobierno. Falta de personal, faltan instrumentos para elaborar por los productos; los compañeros siempre están recargados y no son reconocidos, siendo que es un personal que ante las inundaciones o la pandemia por Covid-19, siempre está en la brecha y nunca se les dio ni un agradecimiento”, argumentó otra de las representantes sindicales.En la oportunidad, Domínguez recordó que, tras el encuentro paritario de ayer, al gobierno se le pidió “un mayor esfuerzo” y anticipó que, desde UPCN, no descartan “discutir por el mes de agosto pese a que ya se hizo la liquidación, porque por la pérdida del poder adquisitivo es necesario que los salarios tengan una composición real y efectivamente le ganen a la inflación, dado que si esperamos los datos del Indec, ya legamos tarde y perdimos”. Reclamarán, además, “el incremento de las asignaciones familiares, la regularización de contratos de obra y recategorizaciones”.“Pedimos voluntad para que la paritaria sea el ámbito de las negociaciones, y no que nos encontremos con un anuncio o decisiones unilaterales que no podamos rever”, sentenció Domínguez.Se recordará que, en el marco de la paritaria salarial con estatales y docentes, la Provincia comunicó que adelantará el 10,16% de aumento a los trabajadores para “disminuir el impacto de la escalada inflacionaria”. El aumento se compone del 6,16% pendiente en el primer acuerdo paritario de este año, más un 4%, y será a cuenta de lo que se acuerde en paritarias.