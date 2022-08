El Presidente resaltó los "datos muy fuertes" de la defensa de Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández consideró que fue "espléndida" la exposición que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para ejercer su defensa en la causa Vialidad y comentó a sus allegados que la titular del Senado presentó "datos muy fuertes", informaron fuentes gubernamentales."Lo vio en Olivos, con (el secretario General de la Presidencia, Julio) Vitobello y con (el intendente de José C. Paz, Mario) Ishii, que había ido a desayunar. Cristina le contó ayer un poco lo que iba a decir", contó un funcionario de trato cotidiano con el primer mandatario.En cuanto al mensaje de la vicepresidenta, el jefe de Estado comentó a funcionarios del Gabinete con quienes compartió la mañana que la presentación le pareció "espléndida", agregaron las fuentes, que ratificaron que Fernández sigue muy atentamente las novedades del juicio oral que tramita en el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.Respecto del diálogo telefónico que sostuvieron ayer el Presidente y la vicepresidenta, la misma fuente dijo que ambos quedaron "en verse pronto"."El mejor momento del peronismo es el peronismo perseguido. Quizá se equivocaron en no dejarla hablar en el Tribunal. Hoy fue una cadena nacional de una hora y media, ni el fiscal tuvo esa repercusión. Además, al estar en el ADN, se genera unidad para defender al perseguido", señaló un funcionario nacional a"La asociación ilícita es una figura creada en Estados Unidos y que acá se puso de moda en los noventa. Pero lo cierto es que no se usó ni para la Junta Militar" de la última dictadura, comentó un funcionario que trabajó en casos paradigmáticos de la década menemista.