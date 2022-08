Paritaria salarial: la opinión de UPCN tras el adelanto del 10% a estatales

La provincia adelantará otro 10,16 por ciento de aumento con los haberes de agosto a cuenta de paritaria a las y los trabajadores estatales y de la docencia. La medida busca disminuir el impacto de la escalada inflacionaria en los salarios. El aumento se compone del 6,16% pendiente en el primer acuerdo paritario de este año más un 4%.Tras la reunión paritaria, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, señaló a Elonce que “rechazamos el ofrecimiento y estamos es desacuerdo”. Además, detalló que la contrapropuesta presentada por el sindicato no fue tenida en cuenta.y además realizaremos manifestaciones sectoriales para mostrar la realidad que atraviesan los trabajadores”, sostuvo al adelantar que en la próxima reunión que se concretará el viernes irán con "una postura contundente como lo definimos en la semana anterior respecto a la cuestión salarial, pidiendo recategorizaciones y regularizaciones de los contratos de obra”.“Esta paritaria es una instancia difícil y el gobierno no nos escucha, lo que nos pone en un escenario muy complejo y pedimos que al esfuerzo lo haga el gobierno y no los trabajadores”, señaló Domínguez.Al consultarle sobre la posibilidad de que recrudezcan las medidas de fuerza, Domínguez, sumó que “es algo que depende del gobierno y la apertura que tengan, en el gremio ya marcamos las prioridades”.Asimismo, destacó que “el trabajador debe ganarle a la inflación y no tiene que verse perjudicado en lo salarial”.