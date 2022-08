Diputados retomarán el debate sobre la situación de tomadores de créditos UVA

Un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto de la Cámara de Diputados retomará el jueves de la semana próxima el debate de los proyectos de ley que buscan dar soluciones a los tomadores de créditos UVA de todo el país que se endeudaron con este sistema durante el anterior gobierno.



El plenario de las comisiones, de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (Frente de Todos), y de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), se reunirá desde las 14 en el edificio anexo de la Cámara y recibirá a representantes de entidades bancarias.



Las comisiones legislativas retomarán de esta manera el trabajo que realizaron el pasado 29 de junio cuando recibieron a una serie de representantes de tomadores de créditos UVA.



Ese día, al abrir la ronda de expositores, Sebastián Saúl Ignacio, representante de hipotecados UVA Necochea, dijo: "Nosotros no tomamos un crédito para realizar un negocio inmobiliario".



"No queremos dejar de pagar, queremos que nos ayuden y que encuentren una herramienta que nos permita poder cumplir de una manera sustentable en el tiempo nuestra obligación", agregó.



En ese marco, Luz D' Angelo (Colectivo hipotecarios UVA. Córdoba), afirmó que "es inadmisible en un estado de derecho" la continuidad de este tipo de créditos y pidió que se elimine "cualquier tipo de compensación bancaria", al afirmar que "los bancos ya ganaron. Saquen una ley que beneficie a los consumidores".



También, el exdiputado nacional de Unidad y Equidad José Luis Ramón, pidió resolver la situación para lograr "paz social", hizo referencia a "la publicidad engañosa durante el gobierno de Macri" que, dijo, "proponían a los ciudadanos que se involucraran en esta línea de créditos" y consideró que "no es un tema de hipotecados UVA, es un problema de usuarios y consumidores".



Al término de aquella reunión, el diputado de la UCR por Mendoza, Julio Cobos, pidió a las autoridades de las comisiones que se invite la semana próxima a los representantes bancos y funcionarios del Poder Ejecutivo y se pase a debatir un dictamen, al considerar que "en esto podemos llegar a encontrar un dictamen consensuado".



En ese sentido, el diputado del Frente de Todos, Itaí Hagman, señaló que el crédito UVA "es accesible pero es impagable" y consideró que la discusión debe darse en "cómo hacemos accesible el crédito que es inaccesible", ya que el UVA "es una trampa de la cual es después muy difícil de salir. La solución no es continuar presentando como mejor créditos que son accesibles pero después impagables".



Finalmente, Aparicio dijo que este "es un tema al que debemos llegar a un acuerdo. Ojalá podamos hacerlo por el bien de las familias argentinas", al tiempo que destacó que el gobierno "viene solucionando muchísimos problemas que han tenido su origen en el anterior gobierno", en referencia a la gestión de Cambiemos.