Halle confirmó que Urtubey visitará Paraná el miércoles

Santiago Halle, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, confirmó que este miércoles visitará Paraná el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.



“Es una actividad organizada por la Asociación Civil de Estudios Populares, la cual dirijo en Entre Ríos. Se trabaja en la capacitación de dirigentes políticos. En un marco de diálogo político viene Urtubey. Charlaremos de la política actual, la Argentina que viene, el rol del federalismo, las provincias, para lograr la idea de progreso en nuestro país. Cómo salimos de la grieta planteada, que quizás no es tan fuerte como se demuestra porque en general hay buena relación entre los dirigentes políticos. Hay un diálogo que se puede dar, hay que consensuar temas, hay que tomar la decisión”, dijo en diálogo con Quién Dice Qué, de Elonce.



En ese sentido, comentó que “es para todo público, dirigida a dirigentes políticos. La idea es avanzar, das pasos, no retroceder más en Argentina”.



La charla con Juan Manuel Urtubey será el miércoles a las 18 en el Círculo Médico de Paraná, ubicado en calle Urquiza. Quien desee participar debe ingresar a ACEP Entre Ríos, en redes sociales, e inscribirse enviando un mail.



“Nos falta mucho consenso y diálogo para poder ir saliendo de la situación de estancamiento. Hay muchas cuestiones respecto al federalismo que nos tenemos que plantear. La diferencia entre el federalismo de los recursos que planteamos y el federalismo político y real, es buscar consensos. En Entre Ríos se ha visto, en Córdoba y Santa Fe se ve. Son acuerdos que prescinden de la polarización extrema”, dijo.



Este lunes la fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió este lunes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.



Consultado al respecto, Halle dijo que “vengo del ejercicio profesional de la abogacía y trato de no hablar de causas que no conozco. Es la mejor opinión que se puede tener de un lado profesional. El mejor respeto que podemos tener para las instituciones, para la actividad política, es que la causa progrese. Es la primera etapa. Eventualmente habrá una sentencia que podrá condenar o absolver a la vicepresidenta. A mí nunca me gustó hablar de mis causas y tampoco he hablado de otras causas. El mejor criterio es que la Justicia determine”. Elonce.com