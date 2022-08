Huss: “Hay persecución judicial en Argentina”

Proyecto de la Ley Felipe

El fiscal Diego Luciani, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de ser "jefa de la asociación ilícita" y de “haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública”., en diálogo con el programa, entendió que “se están dando un montón de situaciones que mMe parece fantástico que haya diferencias en materia política que se resolverán en las urnas”.“He escuchado muchas veces a algunos defensores del Estado de derecho y de la República que hay mecanismos de recusación de los jueces. Pero no nos olvidemos que tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo por decreto lo que es una aberración jurídica y anticonstitucional, pero lo que más me llama la atención que esa Corte, cuatro integrantes, haya determinado la inconstitucionalidad de una ley de hace 16 años por lo cual ahora el Presidente de la Corte Suprema es también el Presidente de la Magistratura”, aseveró.El diputado mencionó que “Es desconocer cómo se maneja el Estado nacional: las obras son a solicitud de las provincias, se incorporan en un presupuesto nacional, se votan en ambas cámaras; se auditan los balances, ninguno de estos fue objetado en su momento. La denuncia comienza con la diputada Carrió en 2008, que toma sustento en mayo de 2015, por un pedido de auditoria que había hecho el presidente de Vialidad nacional, Iguacel. Ese pedido se basa en que, de todas las obras que se hicieron durante el gobierno de Cristina y de Néstor, sobre tres obras en la provincia de Santa Cruz, adonde los peritos puestos por Iguacel dicen que las obras estaban, que no había sobreprecios. Sobre eso se sustenta un procesamiento y una elevación de causa a juicio de la ex presidenta”.Y también veo con mucha preocupación, y creo que no es el domicilio de un dirigente político donde deban manifestarse. Están en todo el derecho de manifestarse pero no podemos ser tontos, cuando hay sectores que por ejemplo, pusieron bolsas mortuorias. Estoy cansado en forma personal que, ante cualquier disidencia que pueda llegar a haber, hay amenazas. Hoy hubo un diputado de la Nación que pidió la pena de muerte”.Por otra parte el diputado Huss habló del proyecto que propone la creación del Programa Provincial de acompañamiento integral a familiares de pacientes menores oncológicos crónicos (AIFPMOC), conocido como "Ley Felipe". Es autoría del legislador Huss.Felipe era un niño entrerriano oriundo de Gualeguaychú, quien falleció a sus ochos años producto de cáncer. En su nombre, sus padres impulsaron una iniciativa que brinde cobertura integral a familiares de pacientes oncológicos crónicos menores de 18 años y el 10 de agosto expusieron la iniciativa ante la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados.Huss contó en el programa Quién Dice Qué, que al proyecto lo empezaron a trabajar con los papás de Felipe “al poco tiempo de haber fallecido”. Asimismo dijo que “si bien el Estado garantiza las prestaciones médicas hacia el niño, muchas veces se desatiende el acompañamiento de los papás que tienen que ver con el traslado para poder estar con el niño, garantizar el lugar dónde hospedarse, que reciban la alimentación correspondiente, hacer una legislación provincial para prever en caso de ser sancionada la Ley Felipe, que los padres tengan licencia con goce de sueldo”.El legislador detalló que al tema lo tomó cuando era legislador nacional. “En 2016 era el proyecto que habíamos presentado, en su momento en la Cámara de Diputados, que fue impulsada a partir de una niña que se llamaba Valentina y que lamentablemente falleció. A mi particularmente me llegó mucho ese caso y eso me permitió conocer la situación de muchos entrerrianos y entrerrianas que estaban en el Garrahan. Pero esta situación se da también mucho en Paraná, porque el San Roque es un centro de referencia oncológico a dónde concurren muchos niños de distintos puntos de la provincia”, aportó.En Diputados se obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Salud, en forma unánime. Huss estimó que se trataría en la próxima sesión del 31 de agosto.