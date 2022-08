Gainza: “Cualquier persona que comete un delito debe ser investigada”

Política Juntos Por Entre Ríos rechazó apoyo de intendentes a Cristina Kirchner

La visita de María Eugenia Vidal

La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió este lunes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos., de, donde opinó al respecto.“Como político creo que lo que ocurrió hoy muestra y marca el fin de una etapa del kirchnerismo en Argentina. Es un paso más en una lógica de poder encauzar la Argentina a un fin de una era que está vinculada con la impunidad. Para cualquier ciudadano de bien, que trabaja todos los días, que tiene un comercio, que paga impuestos, que sale a pelearla, esto es un haz de luz. La Argentina de la impunidad y la corrupción puede llegar a su fin. No da lo mismo el que labura y el que no labura, el que roba y el que no”, dijo.Aseguró que “desde lo institucional es una enorme gravedad que, desde el presidente, pasando por legisladores, intendentes, de alguna manera denuncien una persecución judicial en vez de dejar a otro poder, como el judicial, investigar. Desconocer la gravedad de los hechos con respecto al robo de la obra pública en Argentina creo que es de una ingenuidad enorme. Trae esta lógica de peligrosidad de quienes cumplen un rol en el estado, en este caso el ejecutivo, de alguna manera tengan una intromisión directa en el trabajo que debe hacer la Justicia”.“Hay que dejar actuar a la justicia, dejar que la causa avance. Esto representa el fin de la impunidad. En cualquier estado de derecho y cualquier proceso que se esté sustanciando hay herramientas, como por ejemplo la recusación, donde si uno encuentra algún tipo de vínculo que rompa con la lógica de independencia de cualquier funcionario que participe del proceso, puede plantearlo. Fue planteada y se denegó, luego habrá otras instancias de revisión si hay irregularidades”, remarcó.Opinó que “ese dinero que desapareció en Argentina, ese robo que hubo a través de la obra pública, certificados de obras inexistentes, son hospitales, escuelas, puentes que faltan en municipios. Cualquier persona que comete un delito debe ser investigada por la Justicia”.“Siempre he criticado a cualquier manifestación de la violencia como herramienta de expresión política. Gran parte de Argentina cree que un proceso que analice y busque la verdad con respecto a estas irregularidades en la obra pública en Argentina era necesario”, añadió.“Hay mucha prueba e indicios donde uno encuentra que se buscaba hacer un saqueo de la Argentina y un robo sistemático a través de la obra pública. Ese dinero a algún lado se fue. Muchos funcionarios, incluso la vicepresidenta, han tenido una protección del sistema judicial para evitar avanzar sobre esas causas. Hay condenados también”, dijo.La semana pasada, la diputada nacional María Eugenia Vidal estuvo en Entre Ríos. Al respecto, Gainza comentó que “conozco su trabajo, su dedicación en cada tarea que le ha tocado. En esta oportunidad ella está recorriendo los 24 distritos del país. En esa lógica visitó Paraná. Tuvimos una actividad muy importante, como es la inauguración de un centro de producción de alimentos, capacitación y formación, ubicado en calle Andrés Pazos 149”.“Vamos a generar viandas diagramadas con nutricionistas para colaborar con comedores donde hoy hacemos apoyo escolar y asistencia alimentaria. Vamos a hacer cursos de formación, como panadería y colocación de durlock, entre otros”, comentó.“María Eugenia Vidal ha demostrado con ejemplo y trabajo muchos valores que para nosotros son importantes. En la etapa que viene va a tener un rol relevante. Está armando equipos para generar propuestas vinculadas al eje productivo del país. Está trabajando específicamente en un programa para potenciar las economías regionales. En cada visita que tiene hacia las provincias busca tomar contacto con algún sector productivo”, señaló.Expresó que “ella no niega la posibilidad de ser una de las candidatas a presidente de Juntos por el Cambio. Adelantó que va a trabajar en equipo pero es muy probable que sea una de las candidatas dentro de la interna de Juntos por el Cambio”.