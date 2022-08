Comenzó a llegar al Delta el apoyo de las Fuerzas Armadas

El gobernador Gustavo Bordet mantiene una comunicación permanente con el presidente Alberto Fernández para analizar la situación de cada día y evaluar los pasos a seguir. En ese marco, se informó que de acuerdo al pedido realizado por el mandatario entrerriano y su par santafesino, Omar Perotti,

personal del Ejército se está instalando en el comando de Alvear para colaborar en las tareas de combate de incendios en islas.



De este modo, se sumarán recursos humanos y materiales de las Fuerzas Amadas que dependen del ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, quien respondió de manera inmediata.



Desde hace días se trabaja sin descanso con más de 100 brigadistas y más de 10 medios aéreos entre las tres provincias afectadas y el gobierno nacional para resolver la problemática ambiental. Se realiza un esfuerzo mancomunado con cuatro comandos operativos instalados en San Pedro y San Nicolás (Buenos Aires); Alvear (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos). Los incendios se registran en islas entrerrianas, santafecinas y bonaerenses.



La situación más compleja se presenta en islas frente a la provincia de Buenos Aires. En la zona hay instalados dos comandos operativos, uno en San Pedro y otro en San Nicolás. Estos días el personal estuvo abocado a la tarea de realizar cortafuegos para detener el avance de los focos, es por eso que se divisó mucho humo. La falta de lluvias y la orientación de los vientos complejizan aún más la situación a la que se suma la bajante del río. Piden a la población no acercarse a apagar incendios Si bien muchas personas no vinculadas al operativo, pescadores y ONGs, intentan ayudar a combatir el fuego, el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Mauro Rodríguez, pidió a la población que no se convoque ni acerque para apagar los incendios en el Delta del río Paraná.



Al respecto, advirtió que para combatir el fuego es necesario conocer el terreno, tener el equipamiento y los conocimientos necesarios para evitar situaciones de peligro. Por eso, Rodríguez remarcó que “no se permite el ingreso al lugar de personas que no están vinculadas al operativo de combate”.



Este domingo, entre los km 14 y 20 de la traza vial Rosario- Victoria bajaron personal no vinculadas al operativo con vocación de apagar fuego, intervención que provocó seria dilación a los trabajos de los brigadistas. Se dio aviso a Gendarmería, Policía y a la justicia.



La población puede ayudar avisando de manera inmediata si detecta columnas de humo, llamando a la policía (100) y bomberos (101). Desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos se viene impulsando una Red de Alerta Ciudadana que consiste justamente en alertar de forma inmediata en caso de detectarse columnas de humo o incendios.