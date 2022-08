Registro de la propiedad: UPCN entregó un petitorio al gobernador

En el marco de la protesta, delegadas del Registro junto a la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Dominguez, fueron recibidas por el Secretario General de la Gobernación. Entregaron un petitorio explicando cuál es su reclamo para que el Gobernador conozca la problemática.



En el petitorio se expresa que el organismo "no fue incluido en el decreto 1297/22, con el cual que el gobierno modificó la base de cálculo de ciertos adicionales especiales. En consecuencia, compañeras y compañeros del Registro fueron marginados de la medida que impactó en los salarios".



Cabe destacar que quienes cumplen sus funciones en el Registro de la Propiedad cuentan con el adicional por Incompatibilidad porque los profesionales y los empleados no pueden ejercer en otro ámbito que no sea el Registro. Además, ante cualquier error que se produzca en la información que se maneja, responden con su patrimonio, con lo cual este adicional es realmente importante.



Mientras tanto, la repartición sigue con la medida de fuerza que se está llevando a cabo. "Estamos con asamblea permanente y retención de servicio de 8 a 12 horas, no solo por la situación salarial en general, sino también esperando una pronta solución a nuestra problemática para volver a funcionar normalmente", expresó Solange Ochoteco, trabajadora del Registro y miembro de la Comisión Directiva del Sindicato.