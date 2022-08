Destruyeron la puerta de la casa de diputado provincial: “fue un mensaje”, dijo

Desconocidos destruyeron, en la madrugada de este viernes, la puerta del domicilio de Uriel Brupbacher en la ciudad de Viale. El diputado provincial y ex intendente de esa localidad, contó el violento episodio vivido a través de las redes sociales.

"Al lado vive mi madre y mi hermana con su familia y eso es lo que más me preocupa. Sin lugar a dudas, no fue un intento de robo, sino que fue un mensaje, propio de una política de otra época”, remarcó el legislador provincial.



Asimismo, en su publicación de las redes sociales, el diputado afirmó: “soy un hombre de convicciones, no van a poder amedrentarme ni generarme miedo. Voy a seguir trabajando como siempre lo hice, porque entiendo que la política es una herramienta de transformación social y en eso está mi compromiso", señaló Brupbacher.



Por su parte, el intendente de la ciudad de Viale, Carlos Weiss, quien en la gestión de Brupbacher, fue Secretario de Gobierno, repudió lo ocurrido en la casa del ex jefe comunal. “Repudio enfáticamente el ataque perpetrado contra el domicilio del diputado provincial. Estas situaciones violentas no pueden ser toleradas en nuestra ciudad y no hacen más que dañar la democracia. Me solidarizo con Uriel y con su familia por el momento vivido y reafirmo mi compromiso de seguir trabajando unidos”, remarcó.