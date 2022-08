Califican de “discriminatorio” a la exclusión del campo de incentivos fiscales

La Mesa de Enlace, que integran FEDECO, SRA, FARER y FAA, denunció que es “discriminatorio que el gobierno provincial excluya al campo entrerriano y a otros sectores de incentivos fiscales”.“No es entendible que uno de los principales sectores económicos de Entre Ríos, es decir el campo, que contribuye con sus esforzados recursos al sostenimiento de una estructura estatal descomunal, sea excluido de un régimen de incentivo fiscal para crear empleo privado en la provincia. También que excluya a otros sectores importantes de nuestra economía, a emprendedores y a los jóvenes”, manifestaron las entidades ruralistas.Es que el Gobierno de Entre Ríos anunció, ayer, “aportes no reintegrables del Estado Provincial a las firmas industriales que incrementen la planta de empleados”. Según lo manifestado por el propio Gobierno, “el subsidio a las empresas industriales entrerrianas ira desde $ 23.000 a los $ 39.000 por cada empleo nuevo”.“Es discriminatorio que el campo no haya sido incluido en dicho régimen”, apuntaron desde la Mesa de Enlace.“Los productores agropecuarios entrerrianos no resisten más aumentos impositivos ni tampoco ser discriminados ante medidas de gobierno no equitativas e injustas”, sentenciaron.