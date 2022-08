Docentes analizan propuesta salarial en asambleas: poca concurrencia de alumnos

La semana escolar finaliza con asambleas de dos horas por turno.recorrió la escuela primaria Nº5 “Manuel Belgrano” de Paraná, donde la asistencia había mermado considerablemente debido a la medida sindical.“La mayoría de los chicos no viene porque a los papás se les dificulta concurrir en horario reducido dado que a la mañana se retiran a las 10 y los de la tarde, a las 15”, comunicó la directora del turno mañana, Raquel Caballero.Según detalló, la matrícula escolar de la Belgrano es de 600 alumnos, de los cuales, poco más de 300 corresponden al turno mañana y de este número, este viernes, solo asistieron unos 50 chicos. “Concurrieron muy pocos chicos porque los papás no los pueden retirar antes”, explicó la directiva.En relación al dictado de clases en estas circunstancias, Caballero comentó que “las docentes se agrupan por ciclos y trabajan de forma paralela para aunar criterios; ya que no tenemos día institucional, se unifican contenidos y la forma de trabajo”.Punto aparte, refirió que la escuela aún no estaba nominada para pasar a cumplir con la extensión de jornada.En asamblea, los docentes agrupados en Agmer analizan los resultados del encuentro paritario de ayer, donde el Ejecutivo entrerriano ofreció a los gremios un incremento total del 10,16 % para agosto. Luego habrá otra suba del 10% en septiembre, y en octubre se convocará a otra reunión.Para la directora de la escuela Belgrano, el ofrecimiento “fue totalmente insuficiente”.