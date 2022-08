Navarro sostuvo que Vidal y Frigerio “no dicen nada, es puro discurso vacío”

El diputado provincial Juan Reynaldo Navarro realizó declaraciones luego de las actividades que protagonizaron en Paraná los diputados nacionales de Juntos, María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio. “No dicen nada, es puro discurso vacío. No aportan en nada para solucionar los problemas de la gente”, afirmó.



“A pesar de que se llaman Juntos, están profundamente peleados. Las acusaciones de la Dra. Carrió dejaron sin respuestas a estos legisladores nacionales que más que trabajar se la pasan haciendo campaña sin decir nada, con puras inconsistencias, un discurso absolutamente vacío”, sostuvo el presidente de la bancada justicialista en la Cámara Baja provincial.



El legislador oriundo de Tala, agregó que: “además de estar peleados, no tienen ni plan de gobierno ni han demostrado poder enfrentar los graves problemas del país. Fueron gobierno y solamente profundizaron el malestar y endeudaron a generaciones enteras. Su paso por la gestión pública fue sinónimo de empresas cerradas, crecimiento del desempleo y timba financiera que condiciona a cualquier gobierno que venga”.



“Tendrían que trabajar en el Congreso, en las sesiones y las comisiones, esforzarse para que haya mejores leyes. Para eso los eligió la gente. Pero no, Frigerio, Vidal y sus amigos, se la pasan haciendo campaña, sacándose fotos y brindando declaraciones inconsistentes e incomprensibles. Si de verdad quisieran aportar algo a la gente deberían trabajar en vez de pasearse haciendo campaña. No aportan en nada al país ni a la provincia”, concluyó Navarro.