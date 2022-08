Vidal sobre Gainza: “Siempre lo veo tratando de mejorar la realidad de Paraná”

Fue inaugurado este jueves el centro de producción de alimentos para asistencia a comedores, capacitación y formación “Hacemos”, en calle Andrés Pazos 406 de la ciudad de Paraná. La presentación tuvo como anfitrión al referente de Juntos por Entre Ríos en Paraná, Emanuel Gainza, y contó con la presencia de legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio.“Hace tiempo trabajamos en dos ejes que son muy importantes para nosotros, el trabajo y la educación. Actualmente, damos una mano en cinco comedores en distintos barrios de Paraná, donde, martes y jueves, hacemos una asistencia alimentaria; y el objetivo de este centro es producir toda la comida con viandas que fueron desarrolladas por voluntarias nutricionistas, que nos ayudaron a, en vez de dar la leche con tortas fritas o hidratos, generar desde acá una vianda que tenga un equilibrio nutricional para que nuestros chicos puedan crecer sanos y puedan desarrollarse bien”, comunicó Gainza a. Y continuó: “En segunda medida, un programa de apoyo escolar -con más de 120 voluntarios- para, en cada uno de los comedores donde producimos comida, reemplazarlos por centros de apoyo escolar para hacer el seguimiento educativo de los chicos”.“Y a Vidal y a Frigerio queríamos contarles el impacto que tendrá esto sobre el objetivo de pasar de 5 a 20 comedores en un mes y medio, además de aprovechar la infraestructura, que se hizo con donaciones del sector privado y aportes de voluntarios, para hacer centros de oficios”, detalló el ex concejal. De acuerdo a lo comentó, “Hacemos” cuenta con talleres de gastronomía, panadería y pastelería, y alfabetización digital. “Lo más importante es volver a revalorizar la cultura del esfuerzo, el mérito y el trabajo como herramientas de transformación en un momento tan difícil que está pasando Argentina”, fundamentó.Para Gainza, “el trabajo y la educación es lo que hace falta para sacar adelante a la Argentina, la provincia y la ciudad”. Fue en ese sentido que instó a “corrernos de la discusión política, que a veces no tiene nada que ver con los problemas de la gente, y enfocarnos en ver qué aporte concreto podemos hacer para tener un impacto positivo en la vida de las personas”.De hecho, Vidal destacó que la iniciativa va en sentido de lo que “todo Juntos por el Cambio quiere transmitir, que en política es mucho más importante lo que uno hace, que lo que uno dice”. “Venimos trabajando en las necesidades concretas de la gente sin ser gobierno, y eso tiene un valor enorme porque `Hacemos´ es fruto del esfuerzo de voluntarios y pequeñas donaciones que hicieron transformar este viejo restaurante en un centro de oficios y en un centro de producción de comida; y en los lugares donde se daba comida, hoy se dará educación”, expuso la ex gobernadora de Buenos Aires. “Hacemos política, pero pensando en las necesidades concretas de la gente”, reafirmó.“A Emanuel siempre lo veo empujando, tratando de mejorar la realidad de Paraná, de su comunidad, y eso es lo importante, tener gente que empuje y crea en los equipos, porque a eso apostamos, más que a un liderazgo en particular, a que haya equipos en todo el país listos para ofrecer una alternativa el año próximo”, destacó de la figura del referente de Juntos por Entre Ríos en Paraná.Frigerio, por su parte, completó: “Para esto recorreremos la provincia, porque si uno no conoce de primera mano cuál es la realidad, las necesidades y el potencial que tenemos, no podemos hacer bien nuestro trabajo”. “Tenemos que estar cerca de la gente que, en este momento de tanta angustia y tristeza, necesita ver a los políticos cerca, no insultándonos por televisión, sino escuchando los problemas y la solución de parte de la gente, porque el ciudadano tiene sentido común, que es con lo que vamos a resolver estos problemas que nos acompañan desde hace tantísimo tiempo”, fundamentó.Y agregó: “Lo que hace Emanuel ayuda a cerrar esa enorme grieta que se está generando entre la política y la gente, porque nos ven a los políticos, muy alejados de los problemas de todos los días. Y el ver a dirigentes jóvenes, comprometidos y cerca de los problemas, haciendo lo que no hace el Estado, ayuda a que la gente tenga esperanza de que no estamos condenados a vivir de esta manera siempre. Hay un grupo de jóvenes preparándose para gobernar, para transformar esta realidad que tanto nos duele y tenemos que sostener esa esperanza hasta las próximas elecciones”.