Bahillo destacó cuatro ejes de la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aseguró en la Cámara de Diputados que los cuatro ejes del proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial proponen un sistema que sea "inclusivo, sustentable y exportador buscando consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador importante en la comercialización",Bahillo expresó estos conceptos al exponer en un plenario de las comisiones de Industria y de Agricultura -que conducen el oficialista Marcelo Casaretto y el radical Ricardo Buryaile- sobre el proyecto de fomento agroindustrial que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país.Con su exposición se cerró la ronda de consultas y en la próxima reunión del plenario –la semana próxima o la siguiente- se buscará emitir dictamen favorable a esta iniciativa.Al abrir la reunión, Casaretto dijo que "el objetivo de este proyecto es captar inversiones del sector agropecuario e industrial, generar valor agregado e ingreso de dólares; y en algún caso sustituir importaciones y en otro fomentar las exportaciones”.Por su parte, Buryaile señaló que “el compromiso es trabajar para tener la mejor ley posible que contemple las necesidades de los productores y lograr el mejor funcionamiento adecuado del Gobierno”El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).El objetivo que plantea la iniciativa es alcanzar en 2030 exportaciones por US$ 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.En su presentación, Bahillo señaló que esta ley plantea "cuatro ejes: régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador; buscando consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador importante en la comercialización”El funcionario destacó que el fuerte sesgo federal de este proyecto ya que "si hay algo que se va a conservar en el país por ser una república federal, que así lo indica la Constitución, es la promoción y las políticas activas para el desarrollo de las economías regionales".El secretario agregó que "se deben generar políticas de inclusión laboral ya que si todo este crecimiento no se condice con nuevas oportunidades de trabajo, el desarrollo no se produce, solo se logra si hay nuevos puestos de trabajo”.Al exponer en el plenario de comisiones, Bahillo también señaló que en el "desarrollo de la agroindustria se debe incorporar el concepto de cadena tanto agroalimentaria como agroindustrial para agregar valor producir más y desarrollar los potenciales productivos"."Tenemos una superficie de siembra que no se puede extender mucho más, pero sí podemos tener de la mano de la tecnología, por doble cultivo, una duplicación en la misma área sembrada", añadió.En otro tramo de su discurso dijo que la producción debe ser "sustentable ya que hay que mirar el medio ambiente pero sin tener una postura que inmovilice, sino no se puede dar la respuesta que requiere el país".Tras la exposición del secretario, Casaretto puso de relieve que “el de hoy es el tercer encuentro en comisiones sobre este tema y los representantes del agro ya estuvieron presentes e hicieron sus exposiciones”.“A cada una de estas entidades les mande notas pidiéndole cometarios sobre el texto de la ley. Que nos digan cuál sería la redacción posible en cada uno de los artículos, más allá de las generalidades; que lo hagan por entidad o por agrupaciones”, agregó.Por su parte, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos-Juntos por el Cambio), expresó: “Necesitamos una noticia potente sobre la capacidad de generar exportaciones, haciendo modificaciones en empleo y en seguros, además del tema de los registros, porque 60 ya es mucho, y pensar en agregar más, ni hablar”.El neuquino Pablo Cervi (Evolución Radical) advirtió que en “las economías regionales hay una tendencia a la concentración” y que “hay que pensar algo que sea sencillo para todos los productores, no solo para el que tiene un contador o una estructura administrativa”.Buryaile, también fijó algunas posiciones sobre el tema: “Lo que pasa en el sector alimentario es lo mismo que en el energético, porque cuando subsidiamos la oferta muchos productores terminan subsidiando a sectores de mayor poder adquisitivo. Por eso hay que empezar a subsidiar más a la demanda que a la oferta”.“Hay que mirar el proyecto del Poder Ejecutivo para aumentar el Fondo de Emergencia Nacional” y “algo superador es una ley de seguro agrícola, aunque esa es una discusión ulterior”, enfatizó.En el cierre de su presentación, tras la intervención de los diputados, Bahillo remarcó: “Ojalá podamos no tener cupos o cuotas de equilibrio. Porque por ejemplo, en lo que es carnes, hay que conservar siete cortes para consumo interno, que van con la dieta de los argentinos y debe ser respetado”.“Este año la exportación de carne vacuna va cerca del récord; pero cuando uno cuenta o escucha una sola parte se queda como que estamos sobre la cabeza de los ganaderos y eso no es cierto”, agregó.También insistió en que “hay que atender el mercado interno” y marcó que “hay una evolución importante de la exportación en el mercado, hoy del 25, y apuntando al tercio”.“Tiene que haber más rodeo, el Estado tiene que estar presente para ayudar al productor, generarle condiciones favorables”, expresó.En cuanto al maíz, dijo que “sería difícil liberarlo -la exportación- porque se le estaría pegando a la avicultura”, y sugirió que el objetivo sería “producir más maíz” y ver “con qué política se hace eso”.Atendiendo a una inquietud de López Murphy sobre el empleo, sentenció: “Si esto –el proyecto de ley- no genera la inclusión laboral, mi tarea estará incompleta”.Por último, reconoció que “la ley de emergencia agrícola no sirve, ni esta ni algunos que pasaron, como la de 2016, porque llegan siempre tarde. La herramienta merece ser atendida y revisada”En el cierre de la jornada, y en cuanto a la continuidad del trabajo, Buryaile convocó a una reunión de los asesores de los diputados en las comisiones para el próximo martes, con el objetivo de poder dictaminar la próxima semana o la siguiente, previo a la sesión que se esboza para el miércoles 31.