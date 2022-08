“El trabajo de combatir el narcotráfico tiene que ser integral”, dijo Acosta

Video: La diputada Acosta dio detalles del proyecto que crea una fuerza policial antinarcotráfico

La diputada provincial Ayelén Acosta (PRO) presentó un proyecto ley que propone crear una Fuerza Policial Antinarcotráfico en Entre Ríos, y que dependerá funcionalmente de la Procuración General de la Provincia.La Fuerza acatará las directivas generales e instrucciones del Fiscal General y de los Fiscales de Lucha contra el Narcotráfico o quienes ejerzan dicha competencia e inspeccionará en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o sustancias utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente.Estará a cargo de un Jefe y un Subjefe, designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Procurador General de la Provincia y previo acuerdo de la Legislatura. El mismo permanecerán en sus cargos mientras ejerza sus funciones el Procurador General que los propuso, pudiendo ser confirmados por su sucesor, en cuyo caso no se requerirá una nueva designación.En diálogo con el programa, de, la legisladora se explayó sobre su iniciativa que apunta a utilizar todas las herramientas con las que cuenta el Estado para combatir un delito que cada vez avanza más en los distintos sectores de la sociedad.“Entendemos que, desde el Estado, entre todos los poderes tenemos que trabajar para combatir esto que es una realidad y que como provincia no estamos ajena. Sería una fuerza policial judicial específica que trabaje, investigue, combata y prevenga el delito del narcotráfico”, dijo Acosta.En este sentido, aclaró que legislativamente, con la Ley de Narcomenudeo, se ha avanzado mucho ya que ataca el financiamiento primario de las bandas dedicadas la venta de estupefacientes, “pero tenemos que ir más allá; esta fuerza policial judicial estaba prevista en el Código Procesal Penal pero nunca se llevó adelante ni se ejecutó”.“Intentamos que esta fuerza antinarcotráfico trabaje, investigue y combata específicamente este delito. El narcotráfico ha avanzado en el mundo y Argentina ha tenido un avance muy importante y genera un daño muy profundo en nuestra sociedad. Entre Ríos está muy cercana a grandes urbes donde el narcotráfico es muy difícil de controlar, como ocurre en Rosario; y el problema de naturalizar una situación sin ver lo que está pasando en Paraná y no hacer nada es lo peor que podemos hacer”.Sobre las críticas que ha recibido el proyecto sobre que estigmatiza o discrimina algunas zonas vulnerables, la diputada Acosta aclaró que “el narcotráfico no mira condiciones sociales, hoy está en absolutamente todos los ámbitos y desde ahí tenemos que trabajar y combatirlo. La Ley de Narcomenudeo es un avance, pero tenemos que profesionalizar, especializar a nuestra fuerza y generar la menos interferencia posible para combatir un delito que es muy complejo y va mutando”.La iniciativa fue presentada en la Cámara Baja la semana pasada y tiene el acompañamiento del interbloque de Cambiemos. “Seguramente será tratado en las comisiones correspondientes, que puede ser la Comisión de Seguridad que presido, o la de Legislación General. Vamos a instar para que el proyecto se trate, se debata, la idea es que se pueda modificar y se pueda aportar la visión de todos los sectores”, indicó Acosta.Y afirmó que “el trabajo de combatir el narcotráfico tiene que ser integral, es un flagelo que estamos viviendo y tenemos que ir todos en consonancia para poder combatir esta situación. A nivel nacional, desde Juntos por el Cambio, hay un proyecto presentado por el diputado (Cristian) Ritondo, que va en la misma sintonía, acompañado por la mayoría del interbloque de Cambiemos y tiene el acompañamiento del Rogelio Frigerio”.Acosta dio cuenta que hay lugares donde esta policía antinarcotráfico funciona. “Este proyecto lo trabajamos en base a la policía judicial que existe en la provincia de Córdoba, que es muy efectiva, y lo adaptamos a la provincia de Entre Ríos”.Sobre el financiamiento, dijo que “tiene que ser parte de una política pública del Estado, una prioridad, trabajar y combatir este tema y los fondos tienen que ir destinados exclusivamente a combatir esto. Tenemos que contar con todos los recursos que ya tenemos y este delito específico necesita especificidad, necesita profesionalizar y que nos dotemos de mayores herramientas”.Finalmente, la diputada Acosta destacó que la policía de la provincia de Entre Ríos “hace un muy buen trabajo, tal vez necesita de más herramientas y menos interferencia entre los poderes del Estado para poder funcionar. Cuando vamos a los barrios, los vecinos nos dicen sabemos quienes venden, pero si hacen la denuncia la policía tiene que esperar la orden de la justicia para actuar. Este proyecto hará que haya menos interferencia y que haya un cuerpo especializado, profesional que tenga las herramientas para actuar en conjunto con la justicia”.