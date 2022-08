Marcha de la CGT, la CTA y la izquierda en Buenos Aires: cuáles son los reclamos

Los integrantes de la CGT, la CTA y organizaciones de izquierda salieron hoy a las calles a reclamar contra los aumentos de precios y la situación de los trabajadores, tras revelarse el número de la inflación y a pesar de los cambios en el Gabinete marcados por el desembarco de Sergio Massa al Ministerio de Economía.Bajo el lema "Primero la Patria", las centrales sindicales evitaron responsabilizar a la gestión de Alberto Fernández por la situación económica que enfrenta el país, pero le exigen que presionen a los sectores empresarios que "no son solidarios con la Argentina".A través de un comunicado de prensa, el triunvirato advirtió que la inflación "ha alcanzado niveles intolerables", y apuntan contra "los formadores de precios" y "especuladores"."La gravedad de la crisis económica y social de origen multicausal que atraviesa la Argentina por estas horas, nos convoca a todos aquellos que integramos y nos sentimos parte del Movimiento Obrero Organizado a marchar reiterando nuestra exigencia de protección integral para todos los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados", expusieron en el escrito.Por la mañana, una delegación de Camioneros cortó el acceso a la autopista 25 de Mayo, a la altura de San Juan y Lima, y protagonizó una situación de tensión con la Policía de la Ciudad que rápidamente logró liberal el carril y el corte se trasladó al cruce de las avenidas 9 de julio y San Juan.Si bien las centrales convocaron a salir desde la Plaza de la República, ubicada en las cercanías del Obelisco a partir de las 15, distintas delegaciones se trasladaron encolumnadas por el microcentro porteño al punto de encuentro.La marcha irá hacia el Congreso y, a diferencia de otras convocatorias, no contará con escenario ni oradores, mientras que la CGT realizará una conferencia de prensa a las 17 en el edificio de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN).El triunviro cegetista, Héctor Daer, indicó que se movilizan por "un plan antiinflacionario" y en llamado "a la responsabilidad de los actores políticos" y a la unidad: "Para evitar que al ajuste lo paguemos todos"."Queremos defender nuestro salario. Basta de especulación. El país justo e igualitario que necesitamos lo vamos a construir con lxs trabajadorxs organizadxs", reclamó desde sus redes sociales.En la misma línea, el líder de Camioneros y referente de la CGT, Pablo Moyano, reveló que la movilización apunta a "denunciar a aquellos especuladores y empresarios que buscan destituir al Gobierno con golpes de mercado, golpes mediáticos, golpes de la justicia y aumentando los precios de primera necesidad"."Si los empresarios argentinos no son solidarios en un contexto mundial muy complejo, esta marcha será el inicio de la lucha", expresó.Por su parte, el titular de la CTA, Hugo Yasky, aclaró que no se trata de una acción "contra el Gobierno", pero elevó la exigencia destinada a Sergio Massa para la planificación de una agenda social."Hay que iniciar un proceso de movilizaciones para que el pueblo en la calle sea protagonista de una agenda que contemple una respuesta para lograr salir de esta situación con más democracia, más distribución y justicia social y no con más ajuste", sostuvo en declaraciones radiales.Las organizaciones sociales oficialistas, nucleadas en la UTEP, confirmaron su presencia en el encuentro frente a la Plaza de los Dos Congresos.También se plegaron a la protesta los partidos de izquierda, aunque, desde los sectores que saldrán a movilizarse, dejaron en claro que, a diferencia de la CGT y la CTA, las exigencias y denuncias son direccionadas al Gobierno Nacional.Desde las 16, las distintas delegaciones convocantes, entre ellas, el Polo Obrero, Nuevo MAS, MST, FOL y demás partidos, se concentrarán en Diagonal Sur y Perú para redirigirse a la Plaza de Mayo.Allí, tendrá lugar a un acto que contará con la palabra de referentes sindicales del Sitrarepa (Sindicato de Trabajadores del Reparto por Aplicaciones), Unidad Piquetera, Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático), CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), entre otros.El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni apuntó contra las centrales sindicales que respaldan al Gobierno a los calificó de "cómplices del ajuste" de Alberto Fernández y Sergio Massa."Vamos a movilizarnos el 17, pero lo vamos a hacer de forma independiente de la CGT. Nosotros vamos a ir a Plaza de Mayo a diferencia que la CGT que va a ir a dar una vueltita por el centro", enfatizó.En la misma línea, la referente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, cruzó también a los triunviros de las centrales obreras a quienes culpó de "marchar a favor del Gobierno ajustador"."Desde la izquierda nos movilizaremos a la Plaza de Mayo contra el ajuste recesivo que está impulsando Massa y el Gobierno del Frente de Todos y en reclamo por la reapertura de las paritarias y por un salario mínimo que parta de los $170.000", expresó Castañeira.