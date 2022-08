Fernández dijo que el país se "está recuperando, creciendo y avanzando"

El presidente Alberto Fernández aseguró que la Argentina se está "recuperando, creciendo y avanzando", y ratificó que no va a "claudicar" su compromiso con el Norte Grande", al encabezar en Chilecito, provincia de La Rioja, el acto central por el 172° aniversario del fallecimiento del General José San Martín.En su discurso, el mandatario afirmó que el general José de San Martín fue un "gran estratega militar y político", que "luchó en el campo militar y convenciendo cabezas de argentinos para que se animen a liberar a la patria".Asimismo, remarcó su "coraje" para "dar batalla cuando todo parecía perdido", como así también su "grandeza de pensar América Latina como una sola patria y su desprendimiento, porque liberó Argentina, Chile y Perú, y en ninguno de los tres países aceptó ningún cargo honorífico".En otro tramo de su mensaje, Fernández dijo que su compromiso con el Norte Grande "no" va a "claudicar" y sostuvo que necesita que esa región del país "se desarrolle y tenga las mismas posibilidades que el centro" de la Argentina."En momentos como éstos es donde más fuerte debemos ser y donde más debemos inspirarnos en personajes como San Martín. Si San Martín viviera, me diría 'Alberto, andate al norte que allí hay que generar más autonomía, más independencia, más justicia social'", dijo el mandatario y volvió a advertir sobre las "voces de agoreros y los que siembran desaliento que se multiplican".En ese marco, concluyó: "Es momento de dejarnos de preguntar que puede hacer la patria por nosotros y preguntarnos que podemos hacer nosotros por nuestra patria, es momento que hagamos".El Presidente arribó al mediodía a la provincia de La Rioja, donde también entregará viviendas e inaugurará el Jardín de Infantes N° 87 de Malligasta, en el departamento de Chilecito.Fernández estuvo acompañado por el gobernador Ricardo Quintela, la vicegobernadora Florencia López, el intendente local, Rodrigo Brizuela y Dori; y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Cultura, Tristán Bauer; y de Educación, Jaime Perczyk.Luego del acto, el jefe de Estado hará entrega de 78 viviendas e inaugurará el Jardín de Infantes N° 87 de Malligasta, junto al ministro de Educación provincial, Ariel Martínez Francés.El plan de viviendas se enmarca en una inversión total que contempla la construcción de 4.959 soluciones habitacionales en toda la provincia por 24.719 millones de pesos.Según se informó, hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat entregó en La Rioja 519 soluciones habitacionales y tiene otras 3.870 en ejecución.

Durante el acto se entregarán 78 unidades habitacionales y se firmarán tres convenios para la construcción de 180 viviendas Casa Propia en Tilimuqui, Malligasta, Malanzán, Tama, Aimogasta, Famatina y Villa Castelli; la generación de 312 lotes con servicios del Plan Nacional Suelo Urbano; y las obras de infraestructura en Villa Unión.Las 78 unidades habitacionales se emplazan en el barrio Altos de Chilecito y cuentan con tres dormitorios, cocina-comedor y baño, con una superficie cubierta de 85 m2.El programa incluye además prototipos habitacionales acondicionados para personas con discapacidades motrices, auditivas y visuales tanto en los espacios internos como en sus accesos.Con la entrega de cada casa, se incluye una propuesta literaria para que quienes reciben la adjudicación también cuenten con una biblioteca cultural.El plan Libros y Casas es un programa de referencia a nivel regional, tomado como modelo y replicado en Cuba, Chile y México.Además, el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social provincial entregará a 200 familias las escrituras para sus viviendas en distintos barrios de Chilecito.La cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat entregó hasta el momento 50 mil viviendas en todo el país, cedió 60 mil créditos para la construcción, y tiene 127 mil viviendas en ejecución a través de distintos programas, de acuerdo a lo informado.