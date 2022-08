El oficialismo buscará emitir dictamen sobre el proyecto de Consenso Fiscal

El Frente de Todos buscará hoy emitir dictamen en un comisión de la Cámara de Diputados a favor del Consenso Fiscal firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y 21 provincias administradas por el oficialismo y la oposición, cuyo objetivo es buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país.



La Comisión de Presupuesto -que conduce el diputado del FDT Carlos Heller- fue citada para las 14 para analizar la iniciativa sancionada en el Senado donde se ratifica el acuerdo celebrado entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores del oficialismo, del radicalismo, de Córdoba Federal, de Juntos por Rio Negro, del Frente de la Concordia de Misiones, y del Movimiento Popular Neuquino.



Las únicas jurisdicciones que no adhirieron fueron San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta.



Fuentes del oficialismo se mostraron confiados en que hoy obtendrán la mayoría en la firma del despacho y tendrán los números para convertir en ley el Consenso Fiscal firmado en diciembre último en la sesión que podría celebrarse el próximo 31 de Agosto.



La bancada del FDT -que preside Germán Martínez- se muestra optimista a la luz de los resultados que se obtuvieron en el Senado, donde votaron a favor del dictamen no solo el oficialismo sino los legisladores provinciales que responden a los mandatarios de Rio Negro, Misiones, Córdoba, e incluso los radicales que responden a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés.



El Frente de Todos tiene 117 votos y espera sumar los sufragios de los cuatro legisladores de Provincias Unidas, uno del MPN, tres de Córdoba, y esperan que acompañen los 2 legisladores de Jujuy y 2 de Corrientes y Mendoza, así como otros radicales de otros distritos como sucedió en el Senado.



La iniciativa en la Cámara alta obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención, manifestada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, cuya provincia sí firmó el pacto.



El acuerdo federal busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.



Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.



El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.



También contiene un capítulo denominado "endeudamiento responsable", que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de "responsabilidad fiscal" fija que "la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB", entre otras cuestiones.